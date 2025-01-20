Eğer evde tüylü ve oldukça sevimli bir patili dostunuz varsa, özellikle gece saatlerinde üzerinizde uyumak istediğine şahit olmuşsunuzdur. Hatta bazen siz onu başka yere alsanız bile çok geçmeden tekrar yanınıza geldiği görürsünüz.

Peki bunun sebebi nedir? Kediler neden fiziksel temas kurmaktan bu kadar çok hoşlanırlar?

Onlar neden özellikle başımızda, göğsümüzde veya kucağımızda yatmak istiyorlar?

Kedilerin vücutlarının her yerinde feromon salgılayan koku bezleri var.

Kedilerin insanları bu feromonlarla işaretlemesi, insanların da kendi gruplarının bir parçası olduğunu düşünmelerine yol açıyor. Üstelik vahşi doğada çoğu kedi grubu, sürünün üyelerini üye olmayanlardan ayırt etmek için de bu davranışı öğreniyor.

Bir kedi üzerinizde uyuduğunda da aslında sizi kokusuyla işaretliyor. Yalnızlıktan hoşlanan kediler bile aynı koku işaretleme sürecinin bir parçası olarak sahiplerine sürtünüyor.

Ayrıca sıcaklık, kedilerde rahatlamaya ve uykuya teşvik anlamına geliyor. Aynı zamanda onlarda dinlendirici bir uykunun başlamasına veya sürdürülmesine katkıda bulunuyor. Bu da uyumak için sıcak noktalar aramanın, sağlıklı kalmalarına yardımcı olabileceği anlamına geliyor.

Hayvanların çoğu uyurken saldırıya karşı daha savunmasız ve kediler de buna dahil.

Yani sahiplerini bir güvenlik işareti olarak gören kediler, onların üstünde veya yakınlarında uyumaktan hoşlanabiliyor. Aslında kedilerin zihninde sahipleriyle uyumak, bilinçsizken saldırıya uğramayacakları anlamına geliyor. Örneğin sırtları dönük uyumaları bile ilk etapta reddetme gibi hissettirse de aslında bir başka güven işareti.

Öte yandan bir kedi, sahibinin üzerinde uyuduğunda veya onu kokusuyla işaretlediğinde hem kendisinin hem de sahibinin aynı gruba ait olduğunu düşünüyor ve bunu hatırlatan güçlü bir koku hatırlatıcısı yaratıyor.

Yine kedilerin insanlara yakın olması, uyku sırasında kalp atışı veya ritmik nefesler gibi tanıdık ve rahatlatıcı seslerini duymasını ve hissetmesini sağlıyor. Bu, anne kedi ve kardeşleriyle birlikte güvenli uyku alanlarını hatırlamalarına destek oluyor.

Ek olarak kediler genellikle sahiplerinin kafalarında, göğüslerinde veya kucaklarında yatmaya meyilliler.

Çünkü insan vücudunda ısının en yoğun olduğu yer kafa kısmı. Yine insanlar uyku sırasında başlarını, vücutlarının diğer kısımlarına oranla çok daha az hareket ettiriyorlar. Bu sebeple kediler de rahatlarının bozulmaması için sahiplerinin kafa çevresinde kalmaya daha meyilli oluyorlar.

Ayrıca yavru kediler, gelişim dönemlerinin büyük bir kısmını diğer yavru kedilerin üstünde veya yakınında uyuyarak geçiriyorlar. Bu nedenle büyüyen kediler de yavruluk zamanlarında gelen alışkanlıkla sahiplerinin göğüs kısmında uyumaya meyilli oluyorlar.

Son olarak kediler için en popüler yerlerden biri şüphesiz sahiplerinin kucakları. Çünkü kucaklar, kedilerin sıcak kalacağı mükemmel bir alan ve onlar için erişim oldukça kolay.

Özetle kedilerin sahiplerinin üzerinde, özellikle kafa çevrelerinde, göğüslerinde veya kucaklarında uyumak istemelerinin birden çok sebebi var. Aslında her bir sebep onların bizle ne kadar düşkün olduğunu gösteriyor öyle değil mi?

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