Kedilerin hiç beklemediğimiz bir anda patinaj çeke çeke koşturması, kimi zaman duvarlara tırmanacak kadar delirmesini izlemek epey komik, değil mi? Öte yandan insan merak ediyor: Bu ani “delirmeceyi” neden yapıyorlar?

Kediniz yoksa bile sosyal medyada dolaşan videolardan, kedilerin delirmiş gibi oradan oraya koştuğunu, taklalar attığını, sektiğini, miyavladığını görmüşsünüzdür.

Hatta bu hareketin halk arasında bir adı bile var: “zoomies”. Ortada kovaladıkları bir şey bile yokken bu hareketleri aniden yapmaya başlamalarının bazı sebepleri var. “Uzaylı işte…” deyip geçmek yerine öğrenmek istiyorsanız okumaya devam edin!

İşte kedilerin birbirinden komik “zoomies” anları:

Enerji patlaması yaşıyorlar.

Kediler, günlerinin çoğunu uyuyarak geçiriyor. Özellikle yalnız olduklarında uyumak dışında pek bir şey yapmıyorlar. Hâliyle enerji topluyorlar ve bu enerji, bir anda ortaya çıkıyor.

Ayrıca her ne kadar evcilleştirdiğimiz için onları peluş oyuncaktan farksız gibi görsek de doğal avcı olduklarını göz önünde bulundurmak gerek. Ani ve kısa enerji patlamaları genlerinde var.

Kimi kediler, tuvaletlerini yaptıktan sonra da “zoomies” modunu açıyor.

Tuvalet yapmak, bir kediyi aşırı huzursuz hissettirebilir. Tuvalet yapmaya giderken veya yaparken huzursuz hareketler sergilediğini fark edebilirsiniz. Bu yüzden bazı kediler, tuvaletlerini yapıp üstlerinden o gerginliği (ve aynı zamanda idrarı-dışkıyı) attıktan sonra gelen rahatlamayla yine “zoomies mode-on” yapabiliyor.

Kediler, gayet oyuncu canlılar!

Her ne kadar kediler etrafa yargılayıcı bakışlar atsalar da, kimi zaman gerilip sinirlenseler de birçok hayvan gibi onlar da gayet oyuncu! Bu yüzden kendilerini bu şekilde eğlendirmeleri çok normal.

Aynı davranış, köpeklerde de var.

“Zoomies” dediğimiz şey kedilerle özdeşleşmiş olsa da başka hayvanlarda da aynı davranış görülebiliyor. Bir köpeğiniz varsa ani enerji patlamaları yaşayıp evdeyken ya da gezdirirken bir anda delirmiş gibi koşturduğuna şahit olmuşsunuzdur. İşte bu da köpeklerin zoomies’i ve kedilerle aynı sebeplerden yapıyorlar.

Hatta domuzlarda bile var, bakın:

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