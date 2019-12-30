23 filmlik Marvel Sinematik Evreni’ninde (MCU) hangi karakterin en güçlü olduğu sorusu yıllardır tartışılan bir konu. Marvel Studios Başkanı Kevin Feige, hayranların bir türlü ortak noktaya varamadığı bu tartışmaya farklı bir boyut getirdi.

Yakın zaman sonra dördüncü aşama filmleriyle karşımıza çıkmaya hazırlanan Marvel Sinematik Evreni (MCU), geçtiğimiz 10 yıllık süre zarfında birbirinden ikonik ve kudretli pek çok karaktere ev sahipliği yaptı. Bu karakterlerin hepsi ayrı ayrı olağanüstü güçlere sahip olsalar da, aralarından hangisinin en güçlü olduğu sorusu, Marvel hayranları arasındaki en popüler tartışmaların başında gelir.

MCU’nun arkasındaki isim olan Marvel Studios Başkanı Kevin Feige, MCU’nun en güçlü karakterinin kim olduğu hakkında bizlere bazı ipuçları veriyor. Feige'e New York Film Akademisi'nde yapılan son soru-cevap oturumu sırasında bu soru soruldu. Elizabeth Olsen’in canlandırdığı Wanda Maximoff karakterinin Avengers: Endgame'de ne kadar güçlendiğine dikkat çeken Marvel patronu, “Endgame'e bakarsanız Wanda Maximoff, Thanos'u gerçekten öldürecekti. Bence bunu yapacak güçteydi. Bu Thanos’u hiç olmadığı kadar korkutmuştu” ifadelerini kullandı.

Marvel patronu: Scarlet Witch, Thanos'u öldürecek güçteydi

Disney+ platformunda izleyeceğimiz spin-off dizilerinden biri de Wanda’ya nam-ı diğer Kızıl Cadı’ya odaklanacak. Böylece ünlü karakterin çıkış hikayesi ve güçleri hakkında çok daha fazla şey öğrenme şansına sahip olacağız. Nitekim Feige de, yakın zaman önce yaptığı benzer bir noktaya parmak basmıştı.

2021 yılında izleyicilerle buluşacak olan WandaVision dizisinde ünlü karakterin daha önce hiç olmadığı kadar derinlemesine keşfedilebileceğini söyleyen Marvel patronu, “Bizlere MCU'da bile henüz söylemeye emin olamadığımız bir adı ortaya çıkarma fırsatı verecek olması, diziye dair en önemli şey olsa gerek. Seride kesinlikle çok şey yapıyoruz. Wanda’nın Kızıl Cadı’ya evrilmesi de bunlardan biri” şeklinde konuştu. Başrolünde Elizabeth Olsen’i izleyeceğimiz Disney+ orijinal dizisi WandaVision, 2021 yılının ilkbaharında izleyicilerle buluşacak.