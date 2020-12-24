Kickstarter, 2020'de Toplam 23 Milyon Dolar Bağış Topladı

Dünyanın en popüler fon toplama platformlarından Kickstarter'ın 2020 yılında ne kadar bağış topladığı açıklandı. Yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, platform üzerinden 23 milyon dolarlık bağış yaptılar. İşte yıl boyunca en çok bağış toplamayı başaran 10 oyun.

Video oyun sektörü, her geçen gün biraz daha büyüyen devasa bir sektör. Bir yandan dünyanın önde gelen geliştirici şirketler, diğer yandansa yeterli bütçeye sahip olmayan bağımsız geliştiriciler, yeni bir video oyun geliştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ancak devasa bütçeler gerektiren bu sektöre yeterli miktarda para akıtmak, kimi zaman mümkün olmayabiliyor. Hal böyle olunca da özellikle bağımsız geliştiriciler, fon toplama platformlarının yolunu tutuyorlar.

Dünyanın en bilindik fon toplama platformlarından bir tanesi, Kickstarter. Bugüne dek piyasaya sürülen ve popüler hale gelen gelen en azından bazı oyunların geliştirilmesine ciddi katkılar sunan platform, gönüllülük esasıyla çalışıyor. Geliştiriciler, platforma yükledikleri oyunlarının tanıtımını yapıyor, projenin tamamlanabilmesi için gerekli olan para miktarını belirtiyorlar. Tanıtımdan memnun olan kullanıcılar da projenin geliştirilmesine yardımcı olabilmek adına, bütçelerine göre yardımlarda bulunuyorlar.

Kickstarter, 2020 yılında oyunlar için 23 milyon dolar bağış topladı

2020 son günlerine gelmemizle birlikte yayımlanan bir rapor, bu platformun 2020 yılında ne kadar etkili olduğunu gözler önüne seriyor. Rapora göre kitle fonlama platformu, oyunların geliştirilebilmesi için bu yıl tam 23 milyon dolar bağış topladı. Toplanan bağışın 4,6 milyon dolarlık ciddi bir bölümü ise "Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes" isimli bir oyuna gitti. 2022 yılında piyasaya sürülmesi planlanan oyun, hedeflediği miktarın çok daha üzerinde bağış topladı.

Japon menşeili Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, RPG türünde bir yapım. Japon kültürünü seven oyuncuların ilgisini başarmış durumda olan oyun, benzersiz karakterler, lonca sistemi ve sıra tabanlı savaşlar için oldukça gelişmiş bir yapıya sahip. Kickstarter üzerinden projesini duyurup, oyuncuların gönlünü kazanmaya çalışan ekip, bu yapımla yılın en çok bağış toplayan oyununun sahibi olmuş oldu.

Kicstarter'da 2020'nin en çok bağış toplayan ilk 10 oyunu, şu şekilde sıralandı