Elbette yaz aylarında da grip veya soğuk algınlığı ile mücadele edebiliyoruz ancak özellikle kış aylarında neden daha fazla hasta oluyoruz? Kışın özelliği ne?

Başka bir ifadeyle aslında bizi hasta eden gerçekten soğuk hava mı? Grip, soğuk algınlığı ve COVID-19 gibi rahatsızlıkların kış aylarıyla nasıl bir ilişkisi var?

Gelin, cevaplayalım.

Soğuk hava, maalesef soğuk algınlığı ve grip gibi solunum yolu virüslerini kapmayı kolaylaştırır.

Çünkü kış mevsiminde, havadaki nem seviyeleri düşer ve bu da virüslerin, daha hızlı çoğalmasına katkı sağlar. Ayrıca insanlar, soğuk havalarda kapalı alanlarda vakit geçirmeye çok daha fazla meyillidir ve tüm mikroplar, havasız ve kapalı alanlarda daha hızlı yayılır.

Daha spesifik olarak soğuk hava, solunum yolu rahatsızlığına neden olan influenza virüsünün dış zarını değiştirebilir, onu daha katı ve kauçuksu hâle getirebilir. Virüslerin bu şekilde şekil değiştirmesi ise kişiden kişiye bulaşma ihtimalini artırır.

Grip ve soğuk algınlığının tek sebebi soğuk kış havası değildir.

Soğuk havaya ek olarak kuru hava da bu tarz rahatsızlıklara davetiye çıkarır. Çünkü kuru kış havası, grip virüsünün daha uzun süre bulaşıcı kalmasına yardımcı olur.

Kış aylarındaki bu kuru hava, solunum damlacıklarında bulunan suyun daha hızlı buharlaşmasına sebep olur. Bu da daha uzun süre dayanabilen ve öksürdüğünüzde veya hapşırdığınızda daha uzağa gidebilen molekülleri beraberinde getirir.

Yine kış aylarında çoğu insan, çok daha az Güneş ışığı alır.

Güneş ile olan temasın azalması başlı başına büyük bir sorundur çünkü Güneş, bağışıklık sistemi için olmazsa olmaz olan D vitaminin en önemli kaynağıdır.

Yine kış aylarında havanın soğuk olması dolayısıyla doğada yapılan fiziksel aktivitelerde düşüş yaşanır. Bunun yerine insanlar, kapalı alanlarda zaman geçirir. Elbette bu da başkalarıyla daha yakın temas anlamına gelir.

Ek olarak soğuk hava ve düşük nem, gözlerdeki, burundaki ve boğazdaki mukoza zarlarını kurutur.

Gribe, soğuk algınlığına veya COVID-19’a sebep olan bu virüsler de vücudun bu bölgelerindeki kurumuş bölgelere çok daha kolay tutunur.

Soğuk havanın sebep olduğunu düşündüğünüz tüm bu rahatsızlıklardan kendinizi korumanız için ise yeterli su tüketmek, ortalama 7-8 saat uyumak, fiziksel olarak aktif olmak, kuruyan bölgeleri nemlendirmek, dengeli beslenmek ve elleri sık sık yıkamak hastalıklardan korunmanıza katkı sağlayabilir.

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