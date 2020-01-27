Kişisel Alan Gizliliğine Önem Veren Otonom Araç Tasarımı

Otonom sürüş ve otonom araçlar, son dönemin önemli teknolojilerinin başında geliyor. Ortaya çıkan yeni bir otonom araç tasarımı, yeni bir ufku ifade ediyor. Joyn ismi verilen otonom araç tasarımı 8 yolcuya birbirlerine görmeyecek şekilde kişisel kullanım alanı sunuyor.

Otonom araçlar üzerinde devam eden geliştirme çalışmalarının bir kısmını da toplu taşıma için kullanılacak otonom araçlar oluşturuyor. Toplu taşıma için kullanılacak otonom araçlara bir tasarım önerisi de İngiltere’deki Layer tasarım stüdyosundan geldi.

Layer tasarım stüdyosu tarafından tasarlanan otonom araca, Joyn ismi verildi. Joyn otonom araçlarda, farklı şekilde sıralanmış 8 koltuk bulunuyor. S harfi şeklinde tasarlanan koltuklar yolcuların kişisel alanlarının korunmasını sağlıyor. Bu şekilde tasarlanan koltuklarla birbirini tanımayan 8 kişi, kendi kişisel alanlarını koruyarak seyahat edebiliyorlar.

Layer’ın kurucusu ve kreatif direktörü olan Benjamin Hubert, birbirini tanımayan insanların bu kadar yakın oturup, gizliliklerini koruyabilmelerinin önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Hubert, konsept tasarımın gerçekten üretilebileceğini de sözlerine ekledi.

Önemli bir kişisel alanla beraber toplu taşıma hizmeti sunabilecek Joyn otonom araç tasarımı, yolcunun önünde açılacak bir tepsi ile bir çalışma alanı da sunuyor.

Joyn otonom araç tasarımı, aynı dönemde geliştirilen diğer otonom araç tasarımlarından koltuk yapısı ile ayrılıyor. Geçtiğimiz hafta General Motors tarafından tanıtılan Origin adlı otonom araçta bulunan karşılıklı 6 koltuk tasarımı, Joyn’un 8'li koltuk tasarımı ile karşılaştırıldığında daha sosyal bir alan sunuyordu.

Layer tasarım stüdyosu tarafından tasarlanan Joyn otonom araç, her durumda şu tasarım seviyesinde duruyor. Ancak tasarımın gücü, bir araç üreticisi tarafından fikrin gerçeğe dönüştürülmesini sağlayabilir. Şu an sadece aracın iç kısmının tasarımı bulunuyor. Önümüzdeki günlerde aracın dış kısmının tasarlanması, Joyn'un üretilmesi adına önemli bir gelişme olacaktır.