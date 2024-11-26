Koku alma duyumuzun ne kadar değerli olduğunu hastayken onu kaybedince anlıyoruz. Günlük yaşamımızın bir parçası olsa da aslında pek de farkına varmıyoruz. Bu duyunun kaybolmasının aslında sandığımızdan daha büyük bir etkisi olabilir. Nasıl mı?

Araştırmalara göre koku alma duyusu olmayan insanlar, biz gibi nefes almıyor.

İyi ama bu nasıl mümkün olabilir? Gelin, anlatalım.

Koku almak, sadece koklamamıza yaramıyor; solunum düzenimizi de doğrudan etkiliyor.

Bir soğuk algınlığından sonra burnumuzun tıkanması ne kadar kötü hissettiriyor değil mi? Bir de bunu ömür boyu yaşadığınızı düşünün, muhtemelen kâbustan hallice olur. İşte koku alamayan insanlar, tam da bu kâbusu yaşıyor. Ancak farklı şekilde.

Bu konu üzerinde gerçekleşen bir çalışma, koku alma kaybı ile solunum arasında bir bağlantı tespit etti. Sinir bilimci Noam Sobel ve ekibi, anosmi olarak bilinen koku alma kaybı yaşayan kişilerde solunumlarında bir farklılık gözlemledi.

Araştırmaya göre koku alma duyusu, sadece bir algısal kayıp değil; sağlık üzerinde de olumsuz durumlar yaratan bir durum.

Araştırmada, doğuştan anosmisi olan 21 kişi ve normal koku alma yetisine sahip 31 kişi incelendi. Katılımcıların burun deliklerinden giren havayı gözlemlemek içinse giyilebilir bir cihaz kullanıldı. Sonuçlar ise şaşırtıcıydı: Anosmisi olan kişiler, koku alan kişilerin aksine daha az sayıda keşif koklaması yapıyordu. Peki bu ne demek?

Keşif koklaması, insanın çevresinde yeni kokuları araştırırken yaptığı hızlı burun hareketleridir. Koku alabilen kişiler, dakikada ortalama 240 keşif koklaması yaparken anosmisi olan kişiler, hiçbir keşif koklamasında bulunmadılar.

Koku almak, içgüdülerimizle de alakalı olduğu için temel yaşam fonksiyonlarımızla bağlantılıdır. Dolayısıyla bu durum, kişinin yaşam kalitesini de etkileyebileceği sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu yüzden konu hakkında detaylı bir çalışma daha gerçekleştirilmeli.

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