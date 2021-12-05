Modifiye Meraklısı, Tesla Model 3 ile Okyanusa Daldı [Video]

Bir sürücünün, elektrikli Tesla Model 3'ü ile suya daldığı anlar YouTube'da büyük ilgi gördü. Video esnasında araç durumu gayet iyi idare ediyor gibi gözükse de sonrasında herhangi bir sorunun yaşanıp yaşanmadığı bilinmiyor.

Yürek yiyen bir Tesla kullanıcısı, kırmızı renkli Model 3’ü ile sahil kenarında sıra dışı ‘ufak’ bir sürüşe çıktı. Wu Wa isimli YouTube kanalında paylaşılan 30 saniyelik oldukça kısa videoda ilk bakışta her şey oldukça normal gibi görünüyor: Bir sürücü, derin olmayan suda aracın sürüş kabiliyetini, onu izleyen bir grup insana sergiliyor. Videonun yarısına doğru sürücünün aracı suyun derinliklerine sürmesiyle işler biraz daha tuhaf bir hal alıyor. Ancak görünen o ki Tesla, bu kulağa zor gibi gelen görevin altından da başarılı bir şekilde kalkıyor.

Videonun paylaşıldığı kanalın sahibinin, aracı süren kişi olup olmadığı ise bilinmiyor. Şanghay merkezli kanaldaki çoğu video, Şanghay’da bulunan tesiste çekilen drone görüntülerine odaklanıyor; bu sebeple kanalın sahibinin bir çalışan mı yoksa sadece afili bir Tesla sevdalısı mı olduğu kesin değil.

Videoyu paylaşan kişi bir Tesla çalışanı olabilir

Tekrar videoya dönecek olursak: Model 3, suda da neredeyse karada olduğu kadar rahat hareket ediyor gibi gözüküyor; ancak videonun sonrasında ne olduğunu veya aracın son halini maalesef ki göremiyoruz.

Model 3’ün bu su macerası göze gayet keyifli ve hoş görünüyor; ancak siz yine de -eğer varsa- Tesla’nızı bu şekilde suya daldırmasanız iyi olur. Paylaşımı yapan kanalın bir Tesla çalışanı tarafından yönetiliyor olması durumunda bu, videonun işverenlerin yararına olacak şekilde ‘gösteriş’ amacıyla paylaşılmış olabileceği anlamına gelebilir. Durum bu değilse bile hem sizin hem aracınızın sağlığı adına, hiç böyle atraksiyonların lüzumu yok diye düşünüyoruz.

İşte Tesla'nın suya daldığı o video