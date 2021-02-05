Son 24 Saatte Koronavirüs Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Ülkemizde son 24 saatte koronavirüs kaynaklı gerçekleşen ölümlerin sayısı ile birlikte yeni vaka sayıları da açıklandı. Her ne kadar son dönemde düşüşe geçmiş olsa da, vaka sayıları halen 7 binin üzerinde seyrediyor.

Son dönemde alınan önlemler ile birlikte yavaş yavaş düşüşe geçmeye başlasa da koronavirüs vaka ve ölüm sayıları hala oldukça yüksek seyrediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile buna dikkat çekmiş ve her 'düşüşe geçiş' haberinden sonra yeniden artmaya başlayan vaka sayılarının hala tedirgin edici bir sınırda ilerlediğini ve önlemlere uymaya devam etmemiz gerektiğini ifade etmişti.

Ülkemizde son birkaç aydır koronavirüs önlemleri kapsamında çeşitli kısıtlamalar getirilmiş durumda ve aşılama çalışmaları da başladı ancak buna rağmen vaka sayıları hâlâ 7 binin üzerinde.

Son 24 saatte 110 kişi hayatını kaybetti:

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre geçtiğimiz 24 saatte koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 110. Açıklanan bu son sayı ile birlikte toplam can kaybı ise 26 bin 577’ye yükselmiş oldu.

Yayınlanan tabloya göre bugün toplam 142 bin 538 test yapıldı. Yapılan testler sonucunda 7 bin 901 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı ise böylece 2 milyon 516 bin 889 oldu. Son 24 saatteki toplam hasta sayısı ise 620 olarak açıklandı.

Aşılama çalışmaları devam ediyor:

Ülkemizde aşılama çalışmaları da geçtiğimiz haftalarda başladı. Şu an için öncelikli yaş gruplarının aşısı yapılıyor. Aşı yapılacak vatandaşların önce kayıt olması ve sonrasında da gelen talimatları takip ederek aşı olması gerekiyor. Şimdiye kadar aşılanan toplam kişi sayısı ise 2.589.893.

Aşılama çalışmaları hakkında detaylı bilgi, kayıt ve randevu sistemi, aşılanan kişi sayısı gibi detaylar güncel olarak Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu üzerinden paylaşılıyor. Platformu buraya tıklayarak ziyaret edebilirsiniz.