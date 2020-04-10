Koronavirüsün Markette Nasıl Yayıldığını Gösteren Video

Koronavirüs nedeniyle mümkün olduğunca evde kalmamız gereken şu günlerde araştırmacılar, yeni bir çalışma yaptılar. Finlandiya’daki Aalto Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada koronavirüsün bir market içinde nasıl yayıldığı simüle edildi.

İlk olarak Çin’de görülen koronavirüs, çok kısa bir süre içerisinde bütün dünyaya yayılarak insanların evlerine kapanmasına neden oldu. Virüse karşı koyabilmek için mevcut olan en iyi önlem sosyal mesafeyi korumak olurken zorunlu şekilde evden dışarı çıkmak da oldukça riskli olabiliyor.

Elbette bu dönemde dışarıya çıkmak için tek bahanemizin temel ihtiyaçlar olduğunu unutmamak gerekiyor ancak önlemlere uyulmadığı ve plansız bir şekilde davranıldığı takdirde temel ihtiyaçlarımızı gidermek için yaptığımız market alışverişi de çok riskli hâle geliyor. Bu konuda yapılan bir çalışma, dediğimiz şeyin önemini ortaya koydu.

Koronavirüs markette nasıl yayılıyor:

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde ülkemizde maskesiz kişilerin marketlere girmesi yasaklandı. Yani market alışverişi yapmak isteyen herkes, hem kendi sağlığı hem de toplum sağlığı için maske kullanmak zorunda. Peki market gibi yerlerde maske kullanımı bize ne sağlıyor?

Finlandiya’daki Aalto Üniversitesi’nden araştırmacılar, kapalı bir alanda öksüren bir bireyin üç boyutlu simülasyonunu oluşturdular. Araştırmacıların oluşturdukları simülasyon, öksürük sonucu havaya saçılan küçük taneciklerin hemen yere düşmediklerini, bir süre boyunca havada asılı kaldıklarını kanıtladı.

Yukarıdaki videodan da görebileceğiniz üzere öksüren bir bireyin ağzından çıkan tanecikler, birkaç dakika boyunca havada asılı kalabiliyor ve diğer reyonlara ulaşabiliyor. Bu tanecikler, siz nefes aldığınız takdirde solunum sistemine girebiliyor, kıyafetlerinize veya elinize de yapışabiliyor.

Aalto Üniversitesi’nin yapmış olduğu bu çalışma, maske kullanımının öneminin yanı sıra dirseğe hapşırmak veya öksürmek gibi önlemlerin de ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Bahar günlerinin yaklaşmasıyla evde kalmak daha da can sıkıcı olsa da önceliğin sağlık olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Dışarıya mümkün olan en az seviyede çıkmak ve kendimizi evde izole etmek, güzel günleri yeniden görebilmemiz için çok büyük önem taşıyor.