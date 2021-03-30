Tek 'Mavi' Şehir Kalan Şırnak Vakaları Nasıl Düşürdü?

Türkiye’nin koronavirüs risk haritasının tek mavi noktası Şırnak, vakaları nasıl düşürmeye devam ediyor? Geçtiğimiz gün açıklanan koronavirüs risk haritasında Türkiye’nin tek mavi ili olmayı başaran Şırnak’ta alınan önlemler sayesinde şehir virüsü yenecek noktaya geldi.

Koronavirüs risk haritasının açıklandığı günden bu yana mavi rengini koruyan Şırnak, COVID-19 için gerçekten oldukça sıkı bir şekilde çalışıyor. Şehir halkından yönetimine kadar bütün ekipler bu konuda oldukça hassas davranıyorlar. İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük 24 Mart’ta Şırnak’ta ilk vaka görüldüğü andan itibaren Habur Sınır Kapısı’na sahra hastanesi kurulduğunu ve Irak’tan gelenlerin burada rutin muayeneden sonra risk teşkil ediyorsa tedaviye başlandığını belirtti.

Türkiye’nin en yoğun sınır kapılarından olan Habur Sınır Kapısı’ndan gelenler için başlayan önlemlerin ardından karantina süresini 28 güne uzatan Başıbüyük, pozitif vaka görülen yerlerin 1 kilometrekarelik çevresinde yaşan vatandaşlarda tarama yapıldığını belirtti.

“Türkiye’de maske kullanımını zorunlu kılan ilk il Şırnak”

Başıbüyük konuşmasına şöyle devam ediyor; "Türkiye'de maske kullanımını zorunlu kılan ilk il Şırnak'tır. Özellikle askeri birliklerin çok yoğun olduğu kentte birlik içerisinde koronavirüs salgınının önüne geçebilmek için maske kullanımını zorunlu tuttuk. Yurtları çok aktif kullandık. Aynı anda 13 yurdu kullandık. Tüm Türkiye'de 14 gün karantina süreci uygulanırken burada karantina sürecini 28 güne kadar uzattık. Böylece kişiler arası hastalık bulaşma riskini kaldırmış olduk." Aynı zamanda Başıbüyük ve ekibi valilikle beraber aktif olarak sahada yer alıyor.

Vatandaş ve esnafı sık sık sahada bilgilendiren Başıbüyük ve ekibi; “Maske, mesafe ve hijyen” konusunda sürekli esnafı bilgilendirdiklerini belirtti. Yeni “normalleşme” ekipleriyle düzenli yapılan denetimler sayesinde vatandaşın gerçekten endişelenecek bir durum olduğunu anladığı belirtiliyor.

Şırnak halkı oldukça özverili davranıyor

Şırnak halkı da konu hakkında oldukça özverili davranıyor. Halk “devletin belirlediği kuralların dışına kesinlikle çıkmadığını” belirtiyor. Vatandaşlar özellikle sağlık çalışanlarının vaktini almamak ve destek olmak için kesinlikle sağlık merkezlerini gereksiz meşgul etmiyorlar. Hatta Şırnak’ta gece dışarı çıkışlar neredeyse tamamen bitmiş durumda.

Baktığınız zaman Wuhan’da alınan katı önlemler sayesinde hızla biten koronavirüs, halkın özverili davranışı sayesinde Şırnak’ta da bitme noktasına gelmiş durumda. Tek fark Çin hükümeti bunu Wuhan’da zorla uygularken, Şırnak halkı kendi isteğiyle bu önlemleri uyguluyor. Taziye, ev ziyaretleri ve düğün törenlerine de katılmayan Şırnak halkı belki de tüm Türkiye’ye örnek olacak gerçek bir “mücadele” örneği gösteriyor.