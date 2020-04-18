Koronavirüsün Yeni Belirtisi Ortaya Çıktı: Ciltte Döküntü

Koronavirüse yakalanan hasta sayısı ve bu noktada yapılan araştırmalar çoğaldıkça yeni belirtiler de ortaya çıkıyor. Yapılan son açıklamada bazı COVID-19 hastalarının cildinde kalıcı ve ağrılı bir döküntü meydana geldiği belirtildi.

Koronavirüse yakalanan hasta sayısı çoğaldıkça, virüsle ilgili yeni belirtiler ortaya çıkıyor. Dün yaptığımız haberde bazı koronavirüs hastalarının ayak parmaklarında mor lekeler çıktığını açıklamıştık. Express.co.uk’de yer alan habere göre koronavirüsün yeni bir belirtisi ortaya çıktı. Dünya çapında 2,2 milyondan fazla insana bulaşan COVID-19’un bazı hastalarda ciltte kaşıntılı bir döküntüye neden olabileceği belirtildi.

Kuru öksürük, ateş gibi genel belirtilere sahip olan COVID-19, hastalarda rastlanan son bulgulara göre cildinizde kaşıntılı bir döküntüye de neden olabiliyor. Fransız dermatologlar halkı tarafından açıklanan bu yeni bilgiye göre COVID-19 hastalarının bazılarında kalıcı ve ağrılı bir cilt döküntüsü sıkıntısı yaşandığı gözlemlendi.

Koordinasyon ve konuşma bozukluğu gibi belirtiler var

Geçtiğimiz günlerde JAMA Neurology isimli tıp dergisinde yayınlanan bir araştırma sonucunda COVID-19’a yakalanan bazı hastalarda koordinasyon ve konuşma bozukluğu tespit edilmişti. Çin’de 214 hasta üzerinde yapılan araştırma sonucunda keşfedilen bu belirtiler, doktorların yüksek riskli hastaları daha doğru keşfetmesi için önemli olarak kabul ediliyor. Araştırma sonucunda durumu ağır olan hastaların yarısında beyin ve sinir sisteminde zararlar meydana geliyordu.

5 kişiden 4’ünde belirti yok

Çin’de yapılan bir diğer araştırmaya göre ise COVID-19’a yakalanan 5 kişiden 4’ünde belirtilerin meydana gelmediği belirtildi. Bu oran ölüm oranını önemli ölçüde düşürse de kişilerin hasta olduğunu bilmeden daha fazla insana virüs bulaştırmasına neden oluyor. Bu sebeple uzmanlar, çok acil durumlar olmadıkça sosyal mesafeyi korumak adına evden dışarıya çıkmamayı öneriyor.