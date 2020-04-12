Koronavirüsün Bilinmeyen İki Yeni Belirtisi Ortaya Çıktı

Hız kesmeden yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüsün yüksek ateş, öksürük ve baş ağrısı gibi semptomlara ek olarak koordinasyon ve konuşma bozukluğu gibi semptomları da gösterdiği tespit edildi.

Tüm dünyada büyük bir hızla yayılmaya devam eden koronavirüs (Covid-19) pandemisi, aradan geçen 4 aylık süreçte 1,7 milyondan fazla insana bulaştı. Bu süreçte virüs hakkında araştırmalar yapan bilim insanları, Covid-19’un her geçen gün yeni belirtilerini açıklıyor. Son olarak Amerikan Tabipler Birliği tarafından yapılan bir araştırma sonucu, Covid-19’a yakalanan hastalarda 2 yeni belirti tespit edildiğini bildirdi.

JAMA Neulogy isimli tıp dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Covid-19’a yakalanan Çinli hastaların bir kısmında şu ana kadar bilinen belirtilere ek olarak koordinasyon ve konuşma bozukluğu gibi durumlar gözlemlendiği bildirildi. Koronavirüsün çıkış noktası Wuhan kentinde 214 kişinin verilerini takip eden uzmanlar, koronavirüse yakalanan kişilerin yüzde 36’sıyla, hastalığı ağır geçiren kişilerin yüzde 46’sında nörolojik sepmtomlar görüldüğünü doğruladı.

Tespit edilen bu yeni belirtilerde hastaların beyninde kan dolaşım bozukluğu, bilinç bulanıklığı ve kas güçsüzlüğü gözlemlendi. Bu belirtiler dışında hastaların koronavirüsün bilinen belirtilerinden yüksek ateş, öksürük ve baş ağrısı gibi semptomları da gösterdiği belirtildi.

Koronavirüste en çok vaka ve ölüm ABD’de

Her geçen gün, hakkında daha fazla bilgi edindiğimiz Covid-19 pandemisinin etkisini en fazla gösterdiği ülke ABD oldu. ABD’de şu ana kadar yapılan testlerde 519.453 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu sayı, ABD’den sonra en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü İspanya’dan 3 kat daha fazla. ABD, vaka sayıları dışında ölüm sayılarında da birinci sıraya yerleşmiş durumda. Ülkede şu ana kadar 20.071 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Türkiye’de son durum ne?

En çok koronavirüs vakasının görüldüğü 9. ülke olan Türkiye’de şu ana kadar 52.167 kişide Covid-19 virüsü tespit edildi. Bu kişilerden 1.101 vatandaşımız hayatını kaybederken 2.965’i ise iyileşti.