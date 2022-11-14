Bildiğiniz gibi kulaklıkların hepsinde İngilizce sağ ve sol anlamlarına gelen right ve left kelimelerinin baş harfleri R ve L bulunuyor. Peki kulaklıklarda sağ ve sol neden bu kadar önemli?

Kulaklıkları takarken her defasında 'R' ve 'L' harflerine dikkat ederiz. Harflere dikkat etmeden kullansak olmuyor mu? Sesin geliş yönünü daha net vermek adına bunun bir önem arz ettiğini zaten biliyorsunuz ancak biz biraz daha teknik detaylara değineceğiz.

Bu içeriği kulaklıklarınızı takarak okumanızı öneriyoruz, böylece videoları açtığınızda sesleri daha iyi deneyimleyebilirsiniz.

Beynimiz, sağ ve sol kulağa gelen ses farkını algılayabiliyor.

Ses, sanılandan daha yavaş hareket ediyor. Mesela yankı yapan bir ortamda sesin bize gecikerek geldiğini bilirsiniz. Sesin yavaş hareket etmesi, beynin sağ ve sol kulağa gelen seslerin arasındaki zaman farkını anlamasına neden oluyor.

Stereo teknolojisi, bu durumu bir nevi taklit etmek ve sesin farklı yönlerden geldiği yanılsamasını beyne iletmek içinse sesin yavaşlığından faydalanıyor. Bu sayede, kulaklığı takan kişi, verilmek istenen ses yönünü kolaylıkla algılayabiliyor.

Şimdi kulaklıklarınızı takın: Saçlarınızı kestiriyor gibi hissedeceksiniz.

Stereo ses, her türde farklı amaçlarla kullanılabiliyor:

Film için: Filmde bir araba sahnesi hayal edin.

Bu araba, filmde soldan geçiyor ama ses size sağdan geliyor. Durum ne kadar tat kaçırıcı değil mi? İşte sağ ve sol işaretleri bu yüzden önemli. Kimse filmi tersine ses ile izlemek istemez ne de olsa.

Müzik için: Şarkılarda stereo ses efekt olarak da sıklıkla kullanılıyor.

Bazen müzikte ses sol kulaktan sağ kulağa doğru verilerek dinleyicinin müzik zevki arttırılabiliyor. Ek olarak 3D müzikler de piyasada yerini almış durumda. 3D müzik sayesinde daha gerçekçi bir müzik deneyimi dinleyiciye sunulabiliyor.

Oyun için: Çevrim içi oyunlarda düşmanın yerini takip etmek için doğru ses yönü önemli bir yer tutuyor.

Oyun dilinde 'ses kasmak' olarak bilinen bu eylemde sağdan gelen düşmanın sesi sol taraftan gelirse oyunda yanılır ve kaybedebilirsiniz değil mi? Bu yüzden de kulaklıkların konumu çevrim içi oyunlar için önemli yer tutuyor.

Özet olarak kulaklıklarda R ve L harfi neden önemli?

Kulaklıklarda bulunan sağ ve sol yönleri sesin yönünün belirlenmesi için önemli rol oynuyor.

Ek olarak kulak içi kulaklıkların ergonomik tasarımıysa iki kulağın şekline göre yapılıyor.

Bu yüzden de sesleri göz ardı edip, kulaklığınızı ters tarafa takmak konusunda inat etseniz bile muhtemelen şekillerinden dolayı rahat edemeyeceksiniz.

Daha iyi ses deneyimi elde etmek ve kulak şekline uygun kullanmak için kulaklığınızı doğru yönlere takmalısınız.