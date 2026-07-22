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Kutulu Oyunların "Gerçekten" Sonu Gelmiş Olabilir: Satışlar Âdeta Dibi Görmüş Durumda!

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Sony'nin kutulu oyunların üretimini durduracağına yönelik aldığı radikal kararın ardından ABD'de satışlar dibi görmüş durumda.

Kutulu Oyunların "Gerçekten" Sonu Gelmiş Olabilir: Satışlar Âdeta Dibi Görmüş Durumda!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Oyunları kutulu satın almayı sevenlerdenseniz son dönemdeki haberler sizi fazlasıyla üzmüştür.

Sony'nin 2028 yılı itibarıyla fiziksel PlayStation disklerine veda edeceğini açıklamasının ardından, ABD'den gelen son satış verileri durumun ne kadar vahim olduğunu gözler önüne serdi. Doğrusunu söylemek gerekirse oyun sektörü için bir çağ artık kapanmak üzere.

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ABD'de fiziksel oyun satışları dibi görmüş durumda

Reposting the US physical software sales trend for folks wanting more context.

Circana tracks the Americas, other firms track other regions.

I'm no fan of physical going away, but it wasn't my call.

And I get people are passionate on this topic. I'm not saying people shouldn't be. Live your life.

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— Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) 21 Temmuz 2026 13:46

Sektör analisti Mat Piscatella’nın paylaştığı son verilere göre Temmuz 2026’da ABD genelinde haftalık 10 bin kutulu satış barajını aşabilen sadece iki PS5 oyunu çıktı. Koskoca 2026 yılı boyunca 100 bin barajını devirebilen fiziksel oyun sayısı ise yalnızca yedi...

Oyuncular internette kampanya başlatıp imza toplasa da uzmanlara göre bu çabalar nafile çünkü dijital satışlar konsol devlerine hem daha yüksek kâr marjı hem de pazar üzerinde tam kontrol sağlıyor.

Sony kutulu diskleri tarihe gömmeye kararlı görünse de Microsoft ve Nintendo cephesinden henüz radikal bir hamle gelmiş değil. Yine de fiziksel koleksiyonculuğun son demlerini yaşadığımız kesin...

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