Eski zamanlarda birbirinin baş düşmanları olan Kuzey ve Güney Kore, son zamanlarda ise barış konusuyla gündeme gelemekte.

Kore, 1945 yılında Güney ve Kuzey olmak üzere ikiye bölünmüştü. 70 yıl boyunca Güney Kore ve Kuzey Kore birbirlerine sırtlarını dönmüşlerdi. 18-19 Eylül 2018'de ise Kore liderleri verimli bir zirve yaparak, ülkeleri arasındaki bağları güçlendirme kararı aldılar.

Bu iki ülke komşu olmalarına rağmen aralarında çok büyük farklılıklar bulunuyor. Kuzey Kore komünist rejimle yönetilirken, Güney Kore demokratik rejimle yönetiliyor. Profesyonel fotoğrafçı Ed Jones ise bu farklılıkları dünyaya göstermek için bir çalışma yaptı. Fotoğraflarda görebileceğiniz üzere Güney Kore'de yaşayan insanlar; daha modern kıyafetlere, daha modern eşyalara/aletlere ve mekanlara sahip. Bu yazımızda Kuzey ve Güney Kore'nin farklarını belirten 15 fotoğrafı sizin için derledik. Üstteki fotoğraflar Kuzey Kore'ye, alttaki fotoğraflar ise Güney Kore'ye ait.

1. Kuzey Kore Pyongyang'da bir kadın asker ve Güney Kore Seoul'de bir erkek asker, poligonda atış yapıyor

2. Kuzey Kore ve Güney Kore'deki yüzme havuzları

3. Kuzey ve Güney Kore'deki benzinlik çalışanları

4. Kuzey Kore Pyongyang ve Güney Kore Seoul'deki tur rehberleri

5. Kuzey Kore Pyongyang şehir meydanında 23 yaşında bir öğrenci ve Güney Kore Seoul'de 24 yaşında bir öğrenci

6. Kuzey ve Güney Kore askerleri, iki ülke arasındaki askeriyeden arındırılmış sınırı koruyorken

7. Kuzey Kore Pyongyang'da ve Güney Kore Seoul'de bir çocuk ve babası markette

8. Kuzey Kore Pyongyang'daki Taedong Nehri'nde ve Güney Kore Seoul'deki Han Nehri'nde Turist Teknesi Kaptanları

9. Kuzey Kore'de jinsgeng yetiştiren bir çiftçi ve Güney Kore'de bir çiftçi

10. Kuzey Kore askeri geçit töreninde Kim-2 meydanında bir kadın ve Güney Kore'de nükleer silahları protesto eden emekli bir Tuğamiral

11. Kuzey Kore Wonsan'da ve Güney Kore Chuncheon'deki fabrika işçileri

12. Kuzey Kore Pyongyan'daki Sci-tech Center bilgisayar sınıfında ve Güney Kore Seoul'deki Yonsei Üniversitesi'ndeki kız öğrenciler

13. Kuzey Kore Pyongyang'daki Munsu Su Parkı çalışanı ve Güney Kore Seoul'deki One Mount Su Parkı'nda çalışan bir cankurtaran

14. Kuzey Kore Pyongyang'daki bir 'dişsel (implant, diş teli, dolgu üreten bir) fabrika' çalışanı ve Güney Kore Chuncheon'deki bir 'paketleme malzemeleri fabrikası' çalışanı

15. Kuzey Kore Pyongyang'da Çocuk Bayramı'nı kutlayan 9 yaşındaki bir öğrenci ve Güney Kore Seoul'de Moda Haftası'nı kutlayan 10 yaşındaki bir kız

Savaş hiçbir zaman iyi sonuçlar getirmemiştir. Aynı ırktan olan insanların birbirine sırt çevirmesi ise en büyük üzüntülerdendir. Nice silahların konuşmadığı, kalemlerin konuştuğu günlere.