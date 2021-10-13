Dünyada büyük ses getiren dizilerden olan İspanyol yapımı La Casa de Papel, son 5 bölümünün fragmanıyla karşımızda. 3 Aralık'ta yayınlanacak olan bölümlerden hayranların beklentisi büyük.

Çevrim içi dizi veya film izlemek istediğimizde başvurduğumuz ilk yerlerden olan Netflix, 2017’de karşımıza çıkardığı La Casa de Papel dizisiyle devasa bir topluluğu platformuna çekmişti. İlk bölümden güncel olarak yayınlanan son bölüme kadar diziyi soluksuz izleyen hayranlar, dizinin son bölümlerinde ne sunulacağına dair merak içerisindeydi.

Şimdiyse Netflix, YouTube kanalı üzerinden dizinin son 5 bölümünün fragmanını paylaştı. Oldukça aksiyon dolu sahnelerin kısa kısa gösterildiği fragmana baktığımızda bol aksiyonun yanında duygusal sahnelerin de büyük yer tutacağını tahmin edebiliyoruz.

Profesör eline silahı aldıysa sıkıntı büyük:

Dizinin hayranlarının bir kısmı, duygusal sahnelerin dizide gereksiz oranda fazla yer tuttuğunu söylüyor ve bunun son 5 bölümde telafi edilmesini istiyor. Bir diğer grup ise duygusal sahnelerin belirli boşlukları doldurduğunu, bu sebeple de dizinin kritik bir unsuru olduğunu savunuyor.

Kim ne derse desin, son 5 bölümde hayranların diziden beklentisinin oldukça büyük olduğunu söyleyebiliriz. La Casa de Papel’in son 5 bölümü, 3 Aralık’ta yayınlanacak.