Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick, L.A. Noire ile ilgili gelen bir soruya verdiği cevapla şirketin diğer IP'lerine de yeşil ışık yaktı.

Biliyorsunuz ki oyun sektöründe bazen tek bir kelime bile ortalığı karıştırmaya yetiyor. Bu kez o kelime "Evet." oldu.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Take-Two Interactive CEO’su Strauss Zelnick, yıllardır sessizliğe gömülen L.A. Noire hakkında yaptığı kısa ama etkili açıklamayla bir dizi IP'nin yeni oyunlarının geleceğine yeşil ışık yaktı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Aslında L.A. Noire'ın geleceği sorulmuştu ama...

Gelişme, gazeteci Stephen Totilo tarafından gündeme taşındı. Las Vegas’ta düzenlenen etkinlikte yapılan röportajda Zelnick’e “L.A. Noire için yeni bir oyun düşünüyor musunuz?” sorusu soruldu.

Zelnick fazlasıyla iddialı bir şekilde "Evet" cevabını verirken, ardından şirketin IP’leri için yeni projelerin değerlendirildiğini ancak şu an için resmî bir duyuru olmadığını söyledi. Yani ortada kesinleşmiş bir proje yok ama... L.A. Noire 2, Bully 2 ve RDR 3 için ihtimaller artık çok daha güçlü.