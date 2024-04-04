Bir süredir kargo kutularını bir kutunun ötesine taşımak için çalışmalar yapan LC Waikiki, şimdi de kargo kutularını tişört katlamak için kullanılabilecek hâle getirdi.

LC Waikiki uzun süredir kargo kutularının sadece kargo taşımacılığında kullanılıp sonrasında atılmasına karşı projeler geliştiriyor. Daha önce kutuları oyuncağa dönüşebilecek şekilde yeniden tasarlayan firma, şimdi de tişört katlamak için kargo paketlerini kullanmayı amaçlıyor.

Daha önce çocuklar için e-ticaret gönderi paketlerini oyuncak araba pisti, kağıt bebek, kalem kutusu, boy ölçme cetveli, Ramazan'a özel olarak gölge oyunu (Hacivat ile Karagöz) sahnesine çeviren LC Waikiki, yaz aylarında da kargo kutularını tişört katlamaya yardımcı olabilecek bir araç hâline getiriyor.

Yaz aylarında tişört katlama krizi sona erebilir

LC Waikiki E-Ticaret Genel Müdürü Ömer Barbaros Yiş, LinkedIn üzerinden yaptığı paylaşım ile yeni kargo paketini duyurdu. Yiş, "Yaz aylarında tişörtlerimi katlarım katlamasına ama katlamak çok zor bahanesini sıkça işiten anne babalar el kaldırabilir mi? Kargo kutularımızın bir sonraki görevi tişörtleri katlamaya yardımcı olmak” şeklinde bir açıklama yaptı.

Paylaşımdan da net bir şekilde görüldüğü gibi yeni kargo kutularının içerisinden bir şablon çıkıyor. Bu şablon da tişörtlerin nasıl katlanması gerektiğini çocuklara öğretiyor. Karton kutudan kesilerek çıkarılan şablonların üzerine tişört yerleştiriliyor. Sonrasında da yönlendirmelere göre tişört kaplama tamamlanıyor.

LC Waikiki'nin bu projesi, hem çevreyi korumaya katkıda bulunuyor hem de çocukların ev içi işlerde sorumluluk almasına yardımcı olmasıyla dikkat çekiyor.