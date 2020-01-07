Çin merkezli teknoloji firması Lenovo, CES 2020 etkinliğinde uygun fiyatıyla dikkat çeken 2 yeni Chromebook tanıttı. IdeaPad Duet ve IdeaPad Flex 5 olarak adlandırılan bu cihazlar, 350 doların altında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Performanstan ziyade güç verimliliği ve fiyatlarıyla dikkat çeken Chromebook’lar, çağımızın yükselen trendleri arasında yerini alıyor. Bu cihazlar, dizüstü bilgisayarlara göre nispeten daha düşük pazar payına sahip olsalar da bazı dev firmaların üretim tercihleri arasında bulunuyor. Bu firmalardan biri olan Lenovo da CES 2020 etkinliği dâhilinde uygun fiyatıyla dikkat çeken 2 yeni Chromebook tanıttı.

Bu ürünlerden ilki, çıkarılabilir klavyeye sahip bir Chrome OS tablet olan IdeaPad Duet olurken ikincisiyse 360 derece katlanabilen yapısıyla ön plana çıkan Chrome OS destekli dizüstü bilgisayar IdeaPad Flex 5 oldu. Dilerseniz şimdi 350 doların altındaki fiyatlarıyla dikkat çeken bu Chromebook’ları daha yakından inceleyelim.

Lenovo IdeaPad Duet Chrome OS tablet özellikleri:

10,1 inç büyüklüğünde, 1920 x 1200 çözünürlüğünde, Full HD+ ve 400 nit parlaklıkta dokunmatik bir ekran sunan IdeaPad Duet'te 2 MP çözünürlüğünde ön kamera ve 8 MP’lik bir arka kamera bulunuyor. Çıkarılabilir klavye desteğiyse bu ürünün daha işlevsel bir şekilde kullanılabilmesine olanak sağlıyor.

Donanım kısmında gücünü MediaTek Helio P60T işlemcisinden alan cihaz, grafik kısmındaysa Mali-G72 grafik işlem birimini kullanıyor. 239,8 x 159,8 x 7,35 mm boyutlarında olan IdeaPad Duet’in klavyesiz ağırlığıysa 430 gram. Tüm bunlara ek olarak cihazın diğer özellikleri arasında 4 GB LPDDR4x RAM, 7.180 mAh batarya, Chrome OS işletim sistemi, çift hoparlör ve microSD destekli 128 GB dâhili depolama bulunuyor.

Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook özellikleri:

Tasarım anlamında bir dizüstü bilgisayarı andıran IdeaPad Flex 5, dokunmatik ve kalem destekli 13 inçlik IPS bir panele sahip. 1 adet USB 3.1 Type-A, 2 adet USB-C, kulaklık ve microSD girişleri bulunan bu cihaz, ikisi bir arada mantığıyla çalışıyor. Cihazın ağırlığı 1,35 kg ve kapatıldığında yalnızca 17 mm’lik bir kalınlığa sahip oluyor.

10. nesil Intel Core i5 işlemcisiyle güçlendirilen bilgisayar, grafik kısmında ise Intel’in entegre grafik işlem birimini kullanıyor. Bilgisayarda ayrıca 4/8 GB DDR4 RAM, 32/64 GB eMMC ve 128 GB PCIe SSD depolama seçenekleri bulunuyor. 10 saat gibi iddialı bir pil ömrü vadeden IdeaPad Flex 5 Chromebook, sıvı dökülmesine karşı dayanıklı klavyesinin her iki yanında da iki adet 2 W küçük hoparlör barındırıyor.

Fiyatlandırma kısmına gelecek olursak IdeaPad Duet, klavye dâhil 279,99 dolarlık fiyat etiketiyle 2020’nin mayıs ayında raflardaki yerini alacak. Daha büyük modele gelecek olursak da IdeaPad Flex 5 Chromebook, özelliklerine göre değişmek kaydıyla 359 dolar gibi bir başlangıç fiyatına sahip olacak. Bu cihazın satışlarıysa 2020 yılının haziran ayında başlayacak.