Teknolojik ürün gamı oldukça geniş olan Samsung, şimdiye kadar üretilmiş olan en ince Galaxy Chromebook'u tanıttı. Yerleşik kalem desteği ve parmak izi gibi pek çok desteği bulunan Galaxy Chromebook, yalnızca 9,9 mm kalınlığında.

Güney Koreli teknoloji firması Samsung, tasarımı ve özellikleriyle dikkat çeken yeni Galaxy Chromebook’unu tanıttı. Temel olarak ikisi bir arada konsepti ile karşımıza çıkan cihaz, şimdiye kadar piyasaya sürülen en ince Samsung Galaxy Chromebook olma özelliğini taşıyor.

Teknoloji devinin en iyi yeniliklerini birleştirerek ortaya çıkardığı bir ürün olan Galaxy Chromebook; kullanıcılara basit, hızlı ve kesintisiz bir Chrome OS deneyimi vadediyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Samsung’un ortaya koyduğu en yeni model olan Galaxy Chromebook’un özelliklerine ve fiyatına daha yakından bakalım.

Samsung Galaxy Chromebook özellikleri:

AMOLED ekran ve yerleşik kalem desteği gibi Samsung cephesinin uzman olduğu donanımları bünyesinde bulunduran Galaxy Chromebook, 13,3 inç büyüklüğünde 4K AMOLED (3840 x 2160) dokunmatik bir ekrana sahip. Cihazın adından da anlaşılacağı üzere Galaxy Chromebook, Chrome OS işletim sistemiyle birlikte kutusundan çıkıyor.

RAM ve depolama alanında isteğe bağlı olarak 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar SSD desteği sunan cihaz, gücünü ise 10. nesil Intel Core i5 işlemcisinden alıyor. Öte yandan bilgisayarda Wi-Fi 6 desteği, stereo hoparlör (2 W x 2), yerleşik kalem, parmak izi okuyucusu ve 2 adet USB-C bağlantı girişi bulunuyor.

Tasarım noktasında Samsung’un premium olarak nitelendirdiği cihaz, yalnızca 9,9 mm’lik kalınlığıyla ilgi uyandırıyor. Bununla birlikte 1,04 kg gibi oldukça düşük bir ağırlığa sahip olan bilgisayar, 49,2 Wh’lik bir standart bataryayla birlikte geliyor.

Samsung Galaxy Chromebook fiyatı ve çıkış tarihi:

Fiesta Red ve Mercury Gray olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak olan Galaxy Chromebook, 999,99 dolarlık bir başlangıç fiyatına sahip olacak. Son olarak Galaxy Chromebook’un bu yılın ilk çeyreği bitmeden raflardaki yerini alacağı söyleniyor.