Lenovo, dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olarak, sektördeki gücünü son kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde devam ettiriyor. WhatsApp Danışma Hattı’nı hizmete sunan Lenovo Türkiye, son kullanıcının dizüstü bilgisayar ve tabletle ilgili merak ettiği tüm soruları sorarak kendilerine en uygun bilgisayarı seçmelerini sağlayacak.
Lenovo Türkiye, son kullanıcının ihtiyaçlarını okuyarak ve ihtiyaçlarına cevap vererek, dileyen herkesin dizüstü bilgisayar ve tabletle ilgili istediği tüm soruları sorup kendileri için en uygun bilgisayarı öğrenebilecekleri WhatsApp Danışma Hattı’nı hizmete açtı.
Lenovo Türkiye, WhatsApp Danışma Hattı aşağıdaki numaralardan 10:00 – 17:00 saatleri arasında hizmet verecek:
- 0531 212 69 44
- 0531 212 69 45
- 0531 212 69 46