Lenovo Türkiye, tablet ve dizüstü bilgisayarla ilgili merak ettiğiniz tüm soruları sorarak, isteklerinize en uygun bilgisayarı almak için kullanabileceğiniz WhatsApp Danışma Hattı'nı hizmete sundu. Yeni bir bilgisayar almayı düşünen müşteriler, Lenovo’nun son teknoloji bilgisayarlarının her türlü teknik özelliğini ve bilmek istedikleri tüm ayrıntıları danışma hattından öğrenebilecek.

Lenovo, dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olarak, sektördeki gücünü son kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde devam ettiriyor. WhatsApp Danışma Hattı’nı hizmete sunan Lenovo Türkiye, son kullanıcının dizüstü bilgisayar ve tabletle ilgili merak ettiği tüm soruları sorarak kendilerine en uygun bilgisayarı seçmelerini sağlayacak.

Lenovo Türkiye, son kullanıcının ihtiyaçlarını okuyarak ve ihtiyaçlarına cevap vererek, dileyen herkesin dizüstü bilgisayar ve tabletle ilgili istediği tüm soruları sorup kendileri için en uygun bilgisayarı öğrenebilecekleri WhatsApp Danışma Hattı’nı hizmete açtı.

Lenovo Türkiye, WhatsApp Danışma Hattı aşağıdaki numaralardan 10:00 – 17:00 saatleri arasında hizmet verecek: