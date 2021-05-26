Lenovo Yoga Pad Pro Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Lenovo; 2K ekranı, farklı kullanım modları ve güçlü donanımı ile yeni tableti Yoga Pad Pro'yu duyurdu. Cihaz, son derece üst düzey özelliklere sahip olmasına rağmen rakiplerinin altında bir fiyata sahip.

Çinli teknoloji devi Lenovo, iş odaklı en yeni tablet modeli Lenovo Yoga Pad Pro'yu duyurdu. Bazı özellikleriyle dizüstü bilgisayarları bile kıskandırabilecek seviyede olan Yoga Pad Pro, standart bir tabletten ziyade klavyesiz bir dizüstü bilgisayara benziyor.

13 inç büyüklüğündeki LTPS LCD ekranında 2K çözünürlük, 60 Hz yenileme hızı, yüzde 100 sRGB renk gamı, HDR10 ve Dolby Vision desteği gibi üst düzey özellikler sunan Lenovo Yoga Pad Pro, Snapdragon 870 işlemciden gücünü alıyor ve bu gücü 8 GB RAM ile destekliyor. Yoga Pad Pro'nun belki de en büyük eksiği, yalnızca Wi-Fi bağlantısını destekliyor olması.

Cihazın alt kısmında, arkaya doğru genişleyen kalın bir çıkıntısı ve bu çıkıntıya bağlı açılır kapanır bir stand bulunurken; Bu stand sayesinde Lenovo Yoga Pad Pro'yu oyun, okuma ve boyama gibi farklı modlarda kullanabiliyorsunuz. Söz konusu standı tableti masa üstünde konumlandırmak için kullanabileceğiniz gibi duvara asmak için de kullanabiliyorsunuz.

Dolby Atmos desteği ile gelen Lenovo Yoga Pad Pro; iki adet 2.5W, iki adet de 2W JBL hoparlöre sahip ve bu sayede bir tablete göre oldukça iyi bir ses deneyimi sunabilyor. USB-C 3.1'in yanı sıra bir mikro HDMI bağlantı noktasına da sahip olan tablet, bu sayede TV'ye görüntü yansıtma imkanı da sunuyor.

Lenovo Yoga Pad Pro özellikleri

13 inç, 2K, Dolby Vision ve HDR10 destekli LCD ekran

Snapdragon 870 işlemci, Adreno 650 GPU

8 GB RAM, 256 GB depolama

Android 11 işletim sistemi, ZUI 12.5 arayüz

8 MP ön kamera, 3D yüz tanıma için ToF sensörü

2 adet 2,5W; 2 adet 2W JBL hoparlör

Wi-Fi 6, 2 x 2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS + GLONASS, USB 3.1 Type-C, micro HDMI bağlantı

10.200 mAh batarya, Quick Charge 4.0 hızlı şarj

Lenovo tarafından yapılan açıklamalara göre Yoga Pad Pro, 515 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Şu an için şirketin bir LTE ya da 5G destekli Yoga Pad Pro sürümü piyasaya sürüp sürmeyeceği ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.