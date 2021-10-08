Bu hafta İstanbul'da gerçekleştirilecek Formula 1 yarışları öncesinde önemli bir gelişme yaşandı. İçten yanmalı motorunu değiştiren Lewis Hamilton'a 10 sıra grid cezası verildi. Geçtiğimiz saatlerde ilk antrenmana çıkan Mercedes pilotu, yeni motor ile pistteki en iyi süre rekorunu da kırdı.

Milyonlarca motorspor tutkununun yakından takip ettiği Formula 1'le ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Bu hafta İstanbul'da gerçekleştirilecek yarışlardan önce motor aksamında değişiklik yapan Mercedes pilotu Lewis Hamilton'a 10 sıra grid cezası verildi. Kurallara göre Formula 1 araçlarında yapılan değişikliklere razı olan Hamilton, İstanbul'daki yarışa geriden başlamış olacak.

Mercedes takımı, tüm motor aksamını da değiştirebilirdi. Böyle bir şey olması durumunda ise yarışa en son sıradan başlamak durumunda kalacaktı. Ancak Hamilton, bunun yerine yalnızca içten yanmalı motorun kendisini değiştirerek, Türkiye GP'sini çok da riske atmak istememiş gibi görünüyor.

Hamilton, ayağının tozuyla bir de rekor kırdı

Formula 1 için İstanbul'a gelen pilotlar, saat 11:30'da da piste çıktılar. Antrenman amacıyla turlayan pilotlar, Intercity İstanbul Park'ı yeniden hatırlamış oldular. Bu ısınma turunda önemli bir de olay yaşandı. Motor değişikliği nedeniyle 10 sıra grid cezası yiyen Hamilton, pistte tüm zamanların en iyi süresine ulaşmayı başardı. 1:24.511 süreyle tam tur atan Hamilton, bu rekoru kolay kolay kaptırmayacak gibi görünüyor.

Formula 1'in Türkiye'deki ilk aşaması olan antrenman turları tamamlanmış durumda. Pilotlar, geçtiğimiz dakikalar itibarıyla basın toplantılarına başladılar. Öğleden sonra bir kez daha piste çıkıp ikinci kez antrenman yapacak olan pilotlar, yarın saat 12:00'de üçüncü antrenman turlarını atacaklar. Saat 15:00'te başlayacak olan sıralama yarışıyla da yarının programı tamamlanmış olacak. 10 Ekim Pazar günü saat 15:00'te ise büyük yarış gerçekleştirilecek.