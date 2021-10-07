Türkiye'de Formula 1 yarışlarının yayın hakkına sahip olan S Sport, bu hafta sonu İstanbul’da gerçekleşecek olan Türkiye GP'yi uydu üzerinden ücretsiz bir şekilde yayınlayacağını açıkladı. Formula 1 Türkiye GP’yi nasıl izleyeceğinizi haberimizde bulabilirsiniz.

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16'ncı ayağı olan Türkiye GP, 10 Ekim Pazar günü İstanbul’da gerçekleşecek. Motor sporu yarışları arasında en fazla prestije sahip olan Formula 1, geçen sezonun ardından bir kez daha İstanbul’da yer almış olacak. Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek olan Türkiye GP, Formula 1’in 2020 takviminde sezonun en iyi yarışı seçilmişti.

Yine nefesleri kesecek olan Türkiye GP, Formula 1 sevenleri tarafından da heyecanla beklenirken, S Sport’tan bir müjde geldi. Formula 1 yarışlarının Türkiye’de yayın hakkına sahip olan ve uzun senelerdir Formula 1 yarışlarını yayınlayan S Sport, bu hafta gerçekleşecek olan Türkiye GP’yi ücretsiz bir şekilde uydu üzerinden yayınlayacağını duyurdu.

Formula 1 heyecanını herkes yaşayabilecek

Türkiye GP, 9 Ekim Cuma günü antrenman seanslarıyla başlayıp Cumartesi günü sıralamalar ile devam edecek, Pazar günü ise Grand Prix yarışı ile tamamlanacak. Türkiye GP hafta sonunda normalde cuma günü antrenmanları S Sport Plus üzerinden yayınlanırken, 3. antrenman, sıralamalar ve yarış S Sport 2 kanalından yayınlanacaktı. son gelen bilgilere göre S Sport, Türkiye GP'yi ücretsiz bir şekilde uydudan yayınlama kararı aldı. Bu karara göre herhangi bir dijital platforma üye olmayanlar, uydu yayını üzerinden ücretsiz bir şekilde 2021 Türkiye GP'nin tüm seanslarını izleyebilecek. S Sport, 2020 Türkiye GP için de benzer bir karar alıp yarışı uydu üzerinden ücretsiz yayınlamıştı.

Yarış programı

Cuma:

11.30 - 1. Antrenman Turu

15.00 - 2. Antrenman Turu

Cumartesi:

12.00 - 3. Antrenman Turu

15.00 - Sıralama Turu

Pazar:

15.00 – Yarış

Formula 1 Türkiye GP’yi Nasıl İzleyebilirsiniz?

S Sport'u uydudan ücretsiz izlemek için frekans bilgileri şu şekilde:

Turksat 4A

TP11 - Frekans 12188 MHz Polarizasyon: Vertical (Dikey)

DVB-S2 8PSK - Symbole Rate: 27500 ksym/s FEC: 5/6