Lexus, bugün gerçekleştirdiği lansmanla 2022 model yeni Lexus NX modellerini Türkiye'ye resmen getirdi. İki farklı hibrit modelle piyasaya sürülecek olan modeller, hem özellikleri hem de fiyatıyla göz aldı.

Japonya merkezli lüks otomobil üreticisi Lexus, bugün yurt dışında fazlasıyla beğeni toplayan yeni hibrit otomobili Lexus NX’in Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Gelin, NX 350h Hybrid ve NX 450h+ Plug in Hybrid (Şarjlı Hibrit) modelleriyle satışa sunulacak olan yeni orta boy SUV’un Türkiye’deki sahiplerine sunacaklarına yakından bakalım.

SUV’un kendi kendini şarj eden hibrit modeli olan NX 350h, toplamda beş farklı paketle birlikte piyasaya sürülecek. Şarj edilebilir hibrit modeli olan NX 450h+’daysa üç paket yer alacak. Şarj edilebilir hibrit model, doğal olarak kendi kendini şarj eden hibrit modelden daha yüksek fiyata sahip olacak.

Yeni Nexus NX SUV neler sunuyor?

Yeni hibrit SUV Lexus NX 350h ve NX 450h+ 2,5 litrelik aynı hacme sahip farklı motorlar taşıyor. Motorların ürettiği güç söz konusu olduğunda arada büyük bir fark kendisini gösteriyor. Lexus NG 350h 244 beygir gücü üretebilirken, bu sayı NX 450h+’ta 309 beygire çıkıyor. Lexus NX 450h+’ın kardeşine fark attığı en büyük noktaysa saf elektrikle 98 kilometrelik sürüş menzili sunması.

Öte yandan 2022 model yeni Lexus NX serisi, alıştığımız bir eksi yana sahip olacak. Otomobil, hibrit vergi avantajından yararlanarak 460 – 720 bin TL arasında vergi teşvik avantajından faydalansa da 1 milyon 650 bin TL’lik başlangıç fiyatına sahip olacak. Ülkemize getirilen model sayısı kısıtlı olduğundan bu modellerden bu yıl 40-50 adet satılacağı açıklandı.

2022 model Nexus NX fiyat listesi: