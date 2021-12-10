LG, Katlanabilir Bilgi-Eğlence Sistemi Üzerinde Çalışıyor

Birçok sektörde faaliyet gösteren Güney Kore merkezli teknoloji devi LG'nin araç içi bilgi-eğlence sistemi tasarımları ortaya çıktı. Yayımlanan görüntülerde ekranın 'katlanabilir' olması dikkat çekti.

Güney Kore merkezli teknoloji devi LG, tüm dünyada farklı sektörlere sunduğu ileri seviye teknolojik ürünleriyle tanınıyor. En çok akıllı televizyonları ile bilinen şirket; otomotiv, sağlık gibi birçok alanda da hizmetler sunuyor ve bu sebeple dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri arasında yer alıyor.

Daha önce şirket, Renault’un 2022 yılında piyasaya sürülecek olan elektrikli aracı Megane E-Tech Electric için bilgi-eğlence sistemi üreteceğini duyurmuştu. Şimdi de LG’nin üzerinde çalıştığı araç içi bilgi-eğlence sistemlerinden birinin tasarımı ortaya çıktı. 91mobiles’in haberine göre tasarlanan bu araç içi multimedya ekranı, ‘katlanabilir’ özelliğe sahip olacak.

Katlanabilir multimedya ekranı

Gelen haberlere göre, bu bilgilere şirketin Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’ne (WIPO) yaptığı bir patent başvurusunda ulaşıldı. 91mobiles’e göre başvuruda, şirketin geliştirdiği araç içi bilgi-iletişim sisteminin nasıl dizayn ettiğine yönelik çizimler keşfedildi. Yayımlanan görüntülerde, geliştirilen ekranın akıllı daha büyük bir ekran sağlamak için ‘katlanabilir’ bir şekilde tasarlandığı göze çarpıyor. Buna ek olarak, ekran açıldığında boyutun iki katına çıktığı, özelliğin araç içinde bulunan panel için yer tasarrufu ve kullanılmadığı zamanlarda koruma sağlayabileceği de gözlemlenebiliyor.

Açıklamalara göre şirketin, bu ekranın tasarımında daha önce piyasaya sürdüğü katlanabilir televizyonlarda kullanılan teknolojiden yararlanmış olma ihtimali oldukça yüksek. Buna ek olarak LG’nin akıllı telefon pazarından çekilmeden önce katlanabilir telefonunu tanıttığını belirtmek gerek. Yani Güney Koreli teknoloji devinin, bu telefonun tasarımında kullandığı şeyleri yeni bilgi-işlem sisteminde kullanmış olması da muhtemel.

Ne yazık ki, katlanılabilir multimedya ekranı ile ilgili daha fazla detay ve tasarımın piyasaya sürülüp sürülmeyeceği ile bilgiler patent başvurusunda yer almadı. Ancak, yenilikçi ürünleriyle tanınan dev şirketin bu tarz tasarımlarının oldukça merak uyandırıcı olduğunu belirtmemizde de fayda var.