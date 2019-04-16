LG, Müşteri Memnuniyeti Konusunda Sıkıntı Çekiyor

LG'nin akıllı telefonlar konusunda sıkıntılı bir süreçten geçtiği zaten biliniyordu ve şirket bunun önüne geçmek için bazı önlemler almayı planlamıştı. Ancak görünen o ki o planlar istendiği gibi bir sonuç vermedi.

Son zamanlarda akıllı telefon konusunda yüzü çok fazla gülmeyen LG, bunu değiştirmek için 'Global Software Upgrade Center' özelliğini duyurmuştu. Bu özellikle birlikte kullanıcılarına daha hızlı şekilde yazılım güncellemeleri sunacaktı.

LG CEO’su Software Upgrade Center ile ilgili olarak “Satış sonrası destek, LG’nin en öncelikli konusudur. Kararlı ve istikrarlı güncellemeler, kullanıcılarımıza gösterecektir ki LG akıllı telefonlar uzun ve güvenilir bir yaşam döngüsüne sahip” demişti.

Ancak görünen o ki söz verilen o 'devrimsel' yenilikler sözünün altı doldurulamamış ve kullanıcıları da bu konudan oldukça şikâyetçi. LG’nin Software Upgrade Center’ı duyurmasının üstünden 371 gün geçti ve pek de dişe dokunur değişiklikler yaşanmadı. İşte kullanıcıların şikâyet ettiği bazı konular:

Software Upgrade Center’ın duyurulmasından 40 gün sonra LG, ABD’de bulunan Verizon kullanan G6 kullanıcılarına Android 8.0 Oreo güncellemesini yayımladı. Yani o zamanın amiral gemisi telefonu olan G6 kullanıcıları, Android 8.0’ı yayımlandıktan 9 ay sonra alabildi.

G5 kullanıcıları ise Oreo güncellemesi için neredeyse yarım yıl daha bekledi. ABD’deki G5 kullanıcıları, işletim sisteminin yayımlanmasından 13 ay sonra Oreo güncellemesine kavuşabildi. G5 kullanıcıları Oreo’ya kavuşmasından sadece 1,5 ay sonra Pie işletim sistemi çıktı.

Pie, güncellemesinden 74 gün sonra LG, V40 telefonunu çıkardı. G markasına alternatif amiral gemisi olarak çıkan V40, 8.1 Oreo ile birlikte gelirken kısa bir süre içerisinde Pie güncellemesi alacağı söylendi. Ancak hâlâ Pie güncellemesinden bir haber yok.

İlk Android Pie güncellemesinin üstünden 8,5 ay geçmiş durumda ve Android One cihazı hariç herhangi bir LG cihazı hâlâ Pie güncellemesi alabilmiş değil. Software Upgrade Center ile de kullanıcılarına istediğini veremeyen LG, akıllı telefonlar bazında belli bir süre daha böyle devam edecek gibi duruyor.