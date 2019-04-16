LG, V50 ThinQ 5G'nin Çıkış Tarihini Erteliyor

LG, V50 ThinQ 5G'nin çıkış tarihini donanım optimizasyonunda problem yaşadıkları için ertelemek zorunda kaldı.

LG’nin ilk 5G telefonu olan V50 ThinQ 5G’nin 19 Nisan’da Güney Kore’de satışa çıkması planlanıyordu. Son gelen habere göre V50 ThinQ 5G söylendiği gibi 19 Nisan’da raflardaki yerini alamayacak. Görünüşe göre Güney Koreli akıllı telefon üreticisinin donanımı 5G teknolojisiyle optimize etmesi biraz zaman alacak.

Şirket, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “LG Electronics, 5G hizmetini akıllı telefonlarına en iyi şekilde entegre etmek için Qualcomm ve yerel mobil operatörler ile birlikte yazılım, donanım ve ağ üzerinde çalışıyordu. En iyi deneyimi sunmak adına LG V50 ThinQ 5G’nin çıkış tarihini ertelemeyi planlıyoruz.”

LG, ilk 5G cihazını almak isteyen müşterilerini mağdur durumda bırakmayacağını da duyurdu. Şu an için resmi bir çıkış tarihi yok ve LG’nin V50 ThinQ 5G için başka bir çıkış tarihi onaylamasını bekliyoruz. Yeni çıkış tarihi belli olduğunda haberdar olmak için sitemizi takipte kalın.