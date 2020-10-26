LG, orta segment yeni telefonu Q52'yi duyurdu. Orta segment bir cihaz olan Q52'nin en dikkat çeken özelliği, MIL-STD-810G sertifikasına sahip oluşu. Güney Koreli tüketicilerin hizmetine sunulan telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Güney Koreli teknoloji devi LG, düzenlediği bir etkinlikte Q52 olarak isimlendirilen orta segment yeni telefonunu duyurdu. Telefon, aynı kategoride olan diğer modellerle benzer özelliklere sahip olsa da Q52'nin sahip olduğu MIL-STD-810G sertifikası, telefonu birkaç adım ön plana çıkaracak gibi görünüyor.

LG'nin yeni akıllı telefonu, 6,6 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan bir IPS LCD ekrana sahip. Delikli yapıdaki bu ekran, 13 MP çözünürlük sunan bir ön kameraya sahip. Ayrıca LG Q52'nin yan panelinde, ekran kilidini açmaya yarayan bir parmak izi okuyucu sensör yer alıyor.

LG'nin yeni akıllı telefonu Q52 işte böyle geliyor

LG Q52, MediaTek Helio P35 işlemciden güç alıyor. Bu işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı kombinasyonu ile destekleniyor. Kullanıcılar, telefonun microSD desteğiyle depolama alanı genişletmesi yapabiliyorlar. LG Q52, Android 10 işletim sistemine sahip oluşunun yanı sıra 4,000 mAh kapasiteli bir batarya içeriyor.

Telefonun arka kısmına baktığımızda dörtlü kamera kurulumunu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 48 MP çözünürlük sunan ana arka kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP de derinlik kamerası yer alıyor. Telefonun arka panelinin polikarbonat yapıya sahip olması, telefon üzerinde parmak izi oluşumunu engelliyor.

LG Q52 teknik özellikleri

Ekran: 6,6 inç büyüklüğünde HD+, IPS LCD

6,6 inç büyüklüğünde HD+, IPS LCD İşlemci: MediaTek Helio P35

MediaTek Helio P35 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB (microSD desteği mevcut)

64 GB (microSD desteği mevcut) Ön Kamera: 13 MP

13 MP Arka Kamera: 48 MP (f /1.8) + 8 MP + 2 MP + 2 MP

48 MP (f /1.8) + 8 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 4,000 mAh

4,000 mAh İşletim Sistemi: Android 10

Android 10 Bağlantı: 4G, Çift SIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, UBS-C ve 3,5 mm kulaklık girişi

4G, Çift SIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, UBS-C ve 3,5 mm kulaklık girişi Boyutlar: 160 mm x 76.7 mm x 8.4 mm

Beyaz ve kırmızı renklerde satın alınan telefonun fiyatı, 299 dolar (yaklaşık 2,400 TL + vergiler) olarak açıklandı. Güney Koreli tüketicilerin beğenisine sunulan telefonun Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor.