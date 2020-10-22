Gizemli Telefon Huawei Mate 30E Pro 5G Duyuruldu

Huawei bugün Mate 40 serisini resmen açıkladı. Firma, bu seriye ek olarak yeni Kirin 9000 işlemcili Mate 30E Pro 5G’yi de duyurdu.

Çinli teknoloji üreticisi Huawei, akıllı telefon piyasasındaki yerini korumak için mücadele ediyor. ABD yaptırımları nedeniyle tedarik sıkıntısı yaşayan firma, yine de birbiri ardına yeni ürünlerini tanıtmaktan ve piyasaya sürmekten geri kalmıyor.

Huawei, bugün yeni Mate 40 serisi ile birlikte Mate 30E Pro 5G modelini de tanıttı. Bu gizemli model hakkında çok fazla bilgimiz olmasa da görsellerden bazı tahminlerde bulunabiliyoruz. Örneğin cihazda gözümüze çarpan ilk detay, Kirin 990E işlemciye sahip olması.

Huawei’den gizemli Mate 30E Pro 5G

Telefonun tasarımı Mate 30 Pro 5G ile büyük benzerlik gösteriyor, hatta birebir aynı bile diyebiliriz. Cihazın arka kısmında halka formasyonunda 4 kamera ve Leica logosu yer alıyor. Bu telefonu alacak olanlar, 6 farklı renk seçeneğine (parlak siyah, mor, gümüş, zümrüt yeşili ve turuncu) sahipler.

Cihazda Kirin 990E 5G işlemci yer alıyor. İşlemcinin özellikleri hakkındaki detaylar henüz açıklanmamış olsa da Kirin 990’ın, Kirin 9000E’de gördüğümüz gibi 5nm’ye göre küçültülmüş versiyonu olduğu tahmin ediliyor. Haliyle işlemci hızının biraz daha az olması bekleniyor.

Kirin 9000E, 22 çekirdekli Mali-G78 GPU ile geliyordu. Sekiz çekirdekli işlemci tasarımında merkezde bir adet Cortex-A77 süper çekirdek yer alıyordu. 3,13 GHz hızındaki bu çekirdeğe, 2,54 GHz hıza sahip üç Cortex-A77 büyük çekirdek ve dört adet de 2,05 GHz Cortex-A55 enerji tasarruf çekirdeği eşlik ediyordu.

Kirin 9000E serisi dikkatleri üzerine çekiyor

Kirin 9000E çipsetleri Balong 5000 5G temeline, ISP 6.0, güvenlik modülü gibi özelliklere de sahipti. LPDDR5/4X bellek desteğine ve UFS Flash bellek desteğine sahip olan sistem HiFi ses ve 4K HDR video özellikleriyle geliyor.

Mate 30E Pro, satış öncesi sürecine başlarken cihazın ne zaman satın alınabileceği ve fiyatı ise daha sonra açıklanacak.

Huawei Mate 30E Pro 5G özellikleri: