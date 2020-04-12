LG Velvet Serisiyle Samsung'u Geçmeyi Hedefliyor

Son yıllarda biraz düşüş yaşayan LG, Velvet serisiyle birlikte geri dönmeyi amaçlıyor. Yeni bir tasarım felsefesine giden LG bu seriden umutlu gözüküyor. İlk çıkacak telefonun özellikleri henüz ortaya çıkmadı.

Akıllı telefon sektörü şüphesiz son yılların en çok ilgi çeken sektörlerinden biri. Kullanıcılar sürekli yeni cihazları takip ediyor, kendi cihazlarıyla kıyaslıyor veya üst model çıkınca onu almayı düşünüyor. Durum bu şekildeyken de akıllı telefon üreticileri durmadan yeni ürünler ortaya koyuyor. Her yeni üründe ortaya çıkan yepyeni özellikler de ilgi çekmeyi başarıyor.

Samsung'un akıllı telefon sektöründe yavaş ama istikrarlı bir şekilde yükselmesi, ezeli rakiplerinden olan LG'nin çöküşü anlamına geliyordu. LG yeni serisi LG Velvet ile geri dönüp şeytanın bacağını kırmayı hedefliyor ve bir nevi bu seriyle birlikte Samsung'u geride bırakmayı umuyor. Son zamanlarda akıllı telefon konusunda biraz geride kalan LG, amiral gemisi telefonlarıyla bile umduğu kadar ilgi toplamayı başaramadı ancak LG'nin yeni çıkaracağı Velvet serisi son derece ilginç görünüyor.

Yeni Premium serisinin adı Velvet olacak:

Şirket yaptığı basın açıklamasında, Velvet serisinde yeni bir tasarım felsefesi uygulandığını ve bunun ilk olduğunu belirtti. Telefonun daha önce ortaya çıkan taslaklarından, yağmur damlası şeklinde kamera tasarımı ve hem önde hem arkada bulunan kavisli camla kazandırılan 3D kavisli tasarım olacağını biliyoruz. LG, telefon adları konusunda alfanumerik adlandırmadan uzak kalacaklarını ve daha etkileyici isimler koyacaklarını doğruladı.

LG basın açıklamasında, 'Velvet' isminin telefonun 2 karakteristik özelliği olan ışık saçan pürüzsüzlük ve kaliteli yumuşaklığı çağrıştırmasını amaçladıklarını belirtti. Ayrıca geçmişte işlemcinin Snapdragon 765 olacağına dair yapılan iddialar gerçek olabilir. LG, telefonlarında uzun zamandır kavisli ekran tasarımını kullanmadı. Bu nedenden dolayı şirketin şu an yaptığı şey, Samsung'un yaptığı şeyin tam tersini yapmak.

LG, bu açıklama dışında telefonun özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bir açıklamada bulunmadı. 15 Mayıs tarihinde yapılacak olan tanıtım etkinliğinde bazı özelliklerin ortaya çıkması bekleniyor. Yeni bilgiler ortaya çıktığı zaman sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.