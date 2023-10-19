Birçok bağlantıyı bir araya getirip, tek bir bağlantı olarak paylaşılmasını sağlayan Linktree'ye erişim engeli getirildi. 13 Ekim'de alınan kararla ilgili detaylı bilgi bulunmuyor.

2016 yılından beri hayatımızda olsa da en çok da son dönemlerde popüler hâle gelen toplu bağlantı platformu Linktree, Türkiye'de erişime engellendi. 13 Ekim tarihi itibarıyla alınan karar ile ilgili detaylı bilgi bulunmuyor.

Linktree, birden çok bağlantıyı bir araya getirip, tek bir bağlantı üzerinden paylaşmanızı sağlayan bir platform olarak biliniyordu. İçerik üreticiler, bu platform sayesinde kendi sosyal medya hesaplarının bir listesini oluşturup, bu listeyi tek bir bağlantı üzerinden paylaşabiliyorlardı. Ayrıca e-ticaret üzerine paylaşım yapan içerik üreticileri de bu platform üzerinden alışveriş listeleri oluşturabiliyorlardı. Şimdi bu platform, Türkiye'de erişime engellenmiş durumda.

Linktree'ye girdiğimizde karşılaştığımız sayfa:

Linktree'nin linktr.ee alan adına bağlanmaya çalıştığımız zaman, hiçbir sonuç alamıyoruz. Ancak Free Web Turkey, Linktree'ye ilişkin başka bir ekran görüntüsü paylaştı. Bu ekran görüntüsünde, "linktr.ee, 13/10/2023 tarihli ve 41 sayılı Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellenmiştir." şeklinde bir açıklama olduğunu görüyoruz.

Free Web Turkey tarafından paylaşılan görüntü:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sorgulamasında da aynı açıklama mevcut

Erişim engelini doğrulayabilmek adına, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun internet sitesinden sorgulama yaptık. Bu sorgulamada, yukarıdaki ekran görüntüsü ile aynı açıklamanın yapıldığını görüyoruz.

BTK'dan aldığımız ekran görüntüsü:

Birkaç gün önce alınan erişim engeli kararının nedenlerine ilişkin detaylı bir açıklamaya henüz ulaşamadık. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.