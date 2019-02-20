Orijinal versiyonu 16.4 milyon adet satılan Logitech MX518’in geri döneceği açıklandı.

2014 yılında tanıştığımız oyuncu faresi Logitech MX518, çok kısa sürede oyuncuların beğenisini kazanmıştı. Tüm zamanların en iyi oyuncu faresi olduğu bile iddia edilen cihaz bugün için ise oldukça eski sayılır.

Logitech, elindeki efsaneyi kenara ayırmak yerine yeni iç donanımla bugünün standartlarına ulaştırmayı amaçlıyor.

Logitech’in bir blog gönderisiyle yaptığı duyuruda “Yıllar boyunca, komünitemiz bizden sürekli olarak, pek çoklarına göre tüm zamanların en iyi oyuncu faresi olan efsanevi Logitech G MX518 fareyi geri getirmemizi istedi. Bugün yeni MX518 oyuncu faresinin dünyanın dört bir yanındaki oyuncular için satışta olduğunu duyurmaktan dolayı çok heyecanlıyız.” ifadesini kullandı.

Farenin dış görünüşü, şekli ve verdiği his aynı kalacak. Logitech Hero 16,000 dpi sensörle güncellenecek olan fare eskiden 1,600 dpi’a ulaşabiliyordu. Sensörün G502 Hero farelerdeki performansı oldukça beğeniliyordu.

Yenilenen G MX518’de 32 bit ARM işlemci olacak. Bu işlemcinin tepki süresi 1 ms olacak ve üzerindeki hafızaya beş farklı profil kaydedilebilecek. Farenin üstündeki sekiz tuşa makro atamak mümkün olacak.

Yeni farenin eski fareyle aynı ilgiyi görüp görmeyeceğini ise zaman gösterecek. Farenin ön sipariş fiyatı ise 59.99 dolar. Farenin çıkış tarihi ise henüz belli değil.