LoL'de Ezreal CT, Yetenekleri, Güçlü Ve Zayıf Özellikleri

League of Legends’ın sarışın yakışıklısı Ezreal, oyunun en sevilen karakterlerinden bir tanesi. Aslında bir kaşif ve maceracı olan Ezreal, çıktığı maceraların yanı sıra Sihirdar Vadisinde’de hünerlerini sergiliyor.

Alt koridorun en değişken karakterlerinden biri olan Ezreal, ortalama her türlü metaya uyum sağlamayı başaran nadir karakterlerden. Özellikle hep alışılmışın dışında item seçimleri olması da karakterin sürekli uyum sağlamasına olanak tanıyor. ADC lakabına en değişik şekillerde uyum sağlayan Ezreal, yetenek gücü, zırh deşme, saldırı gücü vb. birçok eşya ile build yapma potansiyeline sahip. Tabii ki bunların herbirinin ne kadar işlevsel olduğu tartışılır bir konu fakat yapabildiğiniz de bir gerçek.

Her metanın adamı olabilen Ezreal, oyundaki alt koridor karakterleri arasında en değişik olanlardan bir tanesi. Ne kadar güçlü olduğu yeteneklerini ne kadar iyi kullandığınıza bağlı olsa da karakterin sevilen bir karakter olduğu da bir gerçek. Gelin birlikte Ezreal CT'lerini, Ezreal'e karşı güçlü olan rakiplerini ve karakterin özelliklerini inceleyelim.

Ezreal CT'leri: Ezreal'e karşı güçlü olan rakipleri

Vayne

Kalista

Sivir

Jhin

Twitch

Ezreal, çıkardığı hasarı yeteneklerine odaklanarak vuran bir karakter olduğu için, aktif bir şekilde yeteneklerini isabet ettirmesi gerekiyor. Bu yüzden Vayne, Twitch gibi görünmez olabilen karakterler veya Sivir gibi rakibin yeteneğini absorbe edebilen karakterler Ezreal'ı zor bir duruma sokabiliyor. Bunun yanı sıra anlık hasar vuran karakterler de Ezreal'ın başına bela oluyor. Kalista'nın biriktirdiği mızrakları bir anda çekmesi veya Jhin'den gelen güçlü bir vuruş Ezreal'ı zorlayabiliyor

Patlayabilen bir küreye sahip Ezreal’ın tüm yetenekleri:

Pasif / Büyü Gücü Yükselişi: Ezreal her yetenek isabet ettirdiğinde 5 defaya kadar birikecek şekilde saldırı hızı artışı kazanır.

Ezreal her yetenek isabet ettirdiğinde 5 defaya kadar birikecek şekilde saldırı hızı artışı kazanır. Q / Gizemli Atış: Ezreal bir rakip birime isabet etmesi halinde bütün bekleme sürelerini düşük miktarda azaltan bir enerji oku atar.

Ezreal bir rakip birime isabet etmesi halinde bütün bekleme sürelerini düşük miktarda azaltan bir enerji oku atar. W / Özüt Akışı: Ezreal, isabet ettiği ilk şampiyon veya harita hedefine yapışan bir küre fırlatır. Eğer Ezreal kürenin etkisi altındaki bir rakibe vurursa küre patlayarak hasar verir.

Ezreal, isabet ettiği ilk şampiyon veya harita hedefine yapışan bir küre fırlatır. Eğer Ezreal kürenin etkisi altındaki bir rakibe vurursa küre patlayarak hasar verir. E / Sihir Geçişi: Ezreal yakındaki bir hedef konuma ışınlanır ve ateşlediği güdümlü ışınla en yakındaki rakip birime saldırır. Özüt Akışı etkisi altındaki rakiplere öncelik verir.

Ezreal yakındaki bir hedef konuma ışınlanır ve ateşlediği güdümlü ışınla en yakındaki rakip birime saldırır. Özüt Akışı etkisi altındaki rakiplere öncelik verir. R / İsabet Dalgası: Ezreal güç toplar ve içinden geçtiği her bir rakibe yüksek miktarda hasar veren kuvvetli bir enerji dalgası gönderir (dalga minyon ve destansı olmayan canavarlara daha az hasar verir).

'Sarışın kaşif' Ezreal’ın güçlü ve zayıf özellikleri nelerdir?

Ezreal'in güçlü özellikleri:

E yeteneği sayesinde Ezreal oldukça çevik olabiliyor ve baskın yese bile çok rahat kaçabiliyor

Yine E yeteneği sayesinde savaş esnasında çok rahat pozisyon alıp yeteneklerini ona göre kullanabiliyor

Ezreal’ın sahip olduğu ulti yeteneği belli bir menzile sahip olmadığı için bütün haritayı kendi dart tahtası gibi kullanabiliyor

Karakterin hem yetenek gücünden hem saldırı gücünden faydalanabiliyor oluşu işlevselliğini arttırıyor

Ezreal birçok saldırı gücü taşıyıcısı arasında oldukça çevik bir karakter. Birçok baskından iyi oynandığı takdirde rahat kurtulabilirsiniz. Bunun yanı pozisyon almanız rahat olacağı için yetenekleriniz ile kombo yapmanız da kolaylaşacaktır.

Ezreal'in zayıf özellikleri:

Karakterin tüm hasar potansiyeli yeteneklerinden çıktığı için rakip sadece minyon arkasında oynasa bile işleri zora sokabilir

Ultisi dışındaki tüm yeteneklerinin tek hedefli olması savaş esnasında bazen karakterin zora girmesine sebep olabilir

Karakter çok kırılgan olduğu için savaş Ezreal’a taşındığında güçsüz düşen taraf olabilir

Tüm hasar potansiyelinin yeteneklerinden çıkıyor oluşu Ezreal’ın hem güçlü hem güçsüz yanı diyebiliriz. Özellikle saldırı gücü kasarken tüm hasar Q yeteneğinden çıktığı için bilen birine karşı tutturmak çok zor olabiliyor. Bahsettiğimiz üzere de ulti yeteneği dışındaki yetenekleri tek hedef ağırlıklı olduğu için çok iyi hedef seçmek gerekiyor aksi takdirde işler çok iyi ilerlemiyor.

LoL'de Ezreal nasıl oynanır?

Ezreal’ın ana hasarı olan Q yeteneği minyonlara çarpabildiği için açısını iyi ayarlayıp atmanız önemli. En kötü durumda E yeteneği ile pozisyonunuzu ayarlayabilirsiniz

Ezreal’ın ulti yeteneğinin kullanım rahatlığından dolayı haritayı takip etmeniz çok önemli. Bu sayede çok rahat bir şekilde takımınıza destek olabilir hatta başka koridordaki oyuncuları öldürebilirsiniz

Ezreal yetenek bazlı bir karakter olduğu için normal karakterlere kıyasla mana kullanımı çok daha fazla. Bu yüzden erken safhada gözyaşı çıkmanız bir nebze de olsa rahatlatacaktır

E yeteneğiniz özellikle takım savaşlarında büyük önem arz ediyor. Çok kendinize güvenmediğiniz sürece agresif bir şekilde kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Pozisyon almak için veya zor durumlardan kurtulmak için kullanmak çok daha verimli olabilir

Karakter yetenek bazlı ve yetenekleri hem saldırı gücü hem yetenek gücünden aldığı için Ezreal’ı her türlü duruma uyum sağlayacak şekilde oynayabilirsiniz. Nitekim saldırı gücü versiyonu daha güçlü olsa da yetenek gücü de kullanma imkanınız mevcut. Fakat her iki türlü de yeteneklerinizi kullanmak için iyi pozisyon almanız şart. Eğer ki yeteneklerinizi tutturamazsınız Ezreal’ı oynamanız pek mümkün olmuyor. En kötü ihtimalle E yeteneğinizi agresif bir şekilde kullanıp pozisyon ayarlayarak yeteneklerinizi isabet ettirebilirsiniz. Bunun dışında harita kontrolünü iyi yapıp ulti yeteneğiniz ile destek sağlayıp rakiplerinizi öldürme şansınız var. Bu yüzden düzenli olarak diğer koridorları kontrol etmeyi unutmayın.

Ezreal karşısında nasıl oynanır, Ezreal nasıl yenilir?

Ezreal’ın birçok yeteneği tek hedefli olduğu için önünüzde en basiti örneğiyle: minyon bile olsa rakibin işini oldukça zorlaştıracaktır.

Rakibinizin E yeteneğini kullanacağı zamanı iyi değerlendirin. Karakter çevik bir karakter olsa da E yeteneği yokken kazanmanız çok kolay olacaktır.

Karakter kırılgan olduğu için savaşı sizin ona götürmeniz avantajın sizde olmasını sağlayabilir

Ezreal’a karşı oynamanın en temel mekaniği minyonların arkasında oynamak. Eğer ki yetenekleri size isabet etmezse savaşın bir kısmını kazanmış sayılırsınız. Bunun dışında E yeteneği Ezreal’ın en önemli yeteneği diyebiliriz. Rakibini E yeteneğini kullanmaya zorlayıp sonrasında ormancınız ile baskın yapıp kesebilir veya savaşı üzerine siz taşıdığınız takdirde kendi başınıza bile öldürebilirsiniz.