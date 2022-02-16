Lol’de Rumble CT, Yetenekleri, Güçlü ve Zayıf Özellikleri

League of Legends’ın Yordle ırkının mucitlerinden bir tanesi olan Yordle, kesinlikle boyundan büyük işlere kalkışmayı seven biri. Hikayede de oyun içerisinde de Rumble kesinlikle hafife alınmaması gereken bir karakter.

Üst koridorun “lane bully’si” dediğimiz rakibini dümdüz etme potansiyeline sahip karakterlerinden biri olan Rumble, kesinlikle karşınızda olmasından hoşlanmayacağınız tarzda bir karakter.

Koridorunu hızlı ittirebilmesi bir kenara, oyun geneli boyunca sahip olduğu hasar gerçekten şaşırtıcı ve bir o kadar da sinir bozucu diyebiliriz. Üst koridordaki birçok karaktere karşı üstünlük sağlayabilecek potansiyele sahipken takım savaşlarında tam bir canavar olabiliyor.

Rumble CT’leri: Rumble’a karşı güçlü olan karakterler

Yorick

Tahm Kench

Dr. Mundo

Ryze

Kled

Rumble gerçekten bir lane bully’si. Rakibini haraslamak konusunda oldukça güçlü ve karşısında dikkatli oynamanızı gerektiren bir karakter (özellikle 6. seviyeden sonra). Fakat birçok üst koridor karakterine kıyasla oldukça kırılgan. Bu yüzden çok bedavadan hasar yemediğiniz sürece karşısında oynama imkanınız her zaman oluyor. Tabii ki tank karakterler bu konuda biraz daha rahat edebiliyor.

Mekanize Bela Rumble’ın tüm yetenekleri:

Pasif / Hurdalık Devi: Rumble’ın Kullandığı her yetenek ona ısı verir. %50 ısıya ulaştığında Tehlike Bölgesi’ne girer ve tüm temel yetenekleri ilave etkiler kazanır. %100 ısıya ulaştığında motoru hararet yapar. Bu, ilave saldırı hızı kazandırır ve normal saldırılarının ilave hasar vermesini sağlar ama Rumble’ın yetenek kullanmasını birkaç saniyeliğine engeller.

Rumble’ın Kullandığı her yetenek ona ısı verir. %50 ısıya ulaştığında Tehlike Bölgesi’ne girer ve tüm temel yetenekleri ilave etkiler kazanır. %100 ısıya ulaştığında motoru hararet yapar. Bu, ilave saldırı hızı kazandırır ve normal saldırılarının ilave hasar vermesini sağlar ama Rumble’ın yetenek kullanmasını birkaç saniyeliğine engeller. Q / Alev Makinesi: Rumble önünde koni şeklinde bir alandaki rakiplerini ateşe verir ve 3 saniyeliğine büyü hasarı almalarına yol açar. Tehlike Bölgesi’ndeyken bu hasar artar.

Rumble önünde koni şeklinde bir alandaki rakiplerini ateşe verir ve 3 saniyeliğine büyü hasarı almalarına yol açar. Tehlike Bölgesi’ndeyken bu hasar artar. W / Hurda Kalkan: Rumble onu hasara karşı koruyan ve kısa bir hız artışı kazanmasını sağlayan bir kalkan oluşturur. Tehlike Bölgesi’ndeyken, kalkan güç kazanır ve sağladığı ek hız artar.

Rumble onu hasara karşı koruyan ve kısa bir hız artışı kazanmasını sağlayan bir kalkan oluşturur. Tehlike Bölgesi’ndeyken, kalkan güç kazanır ve sağladığı ek hız artar. E / Elektro Zıpkın: Rumble’ın fırlattığı zıpkın hedefinin çarpılarak büyü hasarı almasına, yavaşlamasına ve büyü direncinin azalmasına neden olur. Rumble aynı anda 2 zıpkın taşıyabilir. Tehlike Bölgesi’ndeyken söz konusu hasar ve yavaşlatma etkisi artar.

Rumble’ın fırlattığı zıpkın hedefinin çarpılarak büyü hasarı almasına, yavaşlamasına ve büyü direncinin azalmasına neden olur. Rumble aynı anda 2 zıpkın taşıyabilir. Tehlike Bölgesi’ndeyken söz konusu hasar ve yavaşlatma etkisi artar. R / Dengeleyici: Rumble hat halinde düşen bir dizi füze ateşleyerek, rakiplerin hasar görmesine ve yavaşlamasına yol açan ateşten bir yüzey yaratır.

Küçük Mucit Rumble’ın güçlü ve zayıf özellikleri:

Rumble'ın güçlü özellikleri:

Koridor safhasında güçlü olması

Doğru ulti kullanımında takım savaşını sırtlayabilmesi

Mana problemi olmaması

Rumble, üst koridorda koridor safhasını en rahat geçiren karakterlerden bir tanesi. Erken safhada da, geç safhada da hasar vurma veya minyonları kesme konusunda pek sıkıntı yaşamadığı için oldukça rahat oynanabiliyor. Üstelik Q yeteneğinin menzili sayesinde hem minyonları kesip hemde rakibinize hasar verme gibi basit taktikler de uygulayabilirsiniz.

Rumble'ın zayıf özellikleri:

Birçok üst koridor karakterine kıyasla kırılgan olması

Pasifinin %100 olduğu esnada yeteneklerine erişememesi

Kitle kontrol karşısında zayıf olması

Rumble gerçekten güçlü bir karakter. Özellikle koridor safhasında. Bu göz korkutan bir detay olsa da Rumble’ın kendisi oldukça kırılgan bir karakter ve kitle kontrole karşı oldukça güçsüz. Bunun yanı sıra yeteneklerini dikkatsiz kullandığınız takdirde, pasifinden gelen hararet esnasında yeteneklerinizi kullanmayacağınız için bu durum savaşı kaybetmenize sebep olabilir.

LoL’de Rumble nasıl oynanır?

Rumble oldukça güçlü bir karakter. Fakat bu güç gözünüzü kör etmesin bir o kadar kırılgan olduğunuzu unutmayın

Koridor safhasında yakın dövüş şampiyonlarından birine karşıysanız, Q yeteneğiniz ile hem minyonları kesip hemde rakibinize hasar verebilirsiniz

Pasifinize dikkat etmenizde fayda var. Rakibiniz pasifinizin dolu olduğu bir anı size saldırmak için kullanacaktır

Rumble koridor safhasında en güçlü olan karakterlerden bir tanesi. Özellikle yakın dövüş şampiyonlarına karşı oynuyorsanız Q yeteneğiniz ile hem minyonları hem rakibinizi haraslayabilirsiniz. Fakat aynı zamanda Rumble’ın çok da kırılgan olduğunu unutmamak lazım. Özellikle kitle kontrol açısından güçlü bir rakip takım varsa baskınlar canınızı sıkabilir. Koridor safhasında dikkat etmeniz gereken başka bir detay ise pasifiniz olacaktır. Pasif barınız %100 olduğunda yetenek kullanamayacağınız için rakibinizin bu anı kollayıp size saldırması oldukça olası.

Rumble’a karşı nasıl oynanır, Rumble nasıl yenilir?

Rumble özellikle rakipleriyle savaşma konusunda güçlü bir karakter. Koridor safhasında olabildiğince bedava hasar yemekten kaçının ve Rumble’ın bir yanndan miyonlarını keserken bir yandan size saldırabileceğini unutmayın

Rumble birçok üst koridor karakterine kıyasla oldukça kırılgan bir karakter. Özellikle kitle kontrol açısından güçlü bir takıma sahipseniz bu gücünüzü kullanabilirsiniz

Rumble özellikle takım savaşlarında ulti yeteneği ile ön plana çıkabiliyor. Takımınızın toplu dolaştığı anlar Rumble için altın tepside sunulmuş yemek gibi görünebilir. Bu yüzden olabildiğince ultisine dikkat etmenizde fayda var

Rumble özellikle savaş konusunda güçlü bir karakter. Üst koridordaki birçok karakter Rumble 3. seviyeye ulaştıktan sonra kolay kolay savaşamaz. Fakat Rumble bunun yanı sıra bir o kadar da kırılgan bir karakter. Özellikle takımınız kitle kontrol açısından güçlü bir takımsa bu gücünüzü Rumble’a karşı kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra Rumble en çok takım savaşlarında parlayan karakterlerden bir tanesi. Özellikle takımınız ile toplu dolaşıyorsanız iyi bilen bir Rumble oyuncusu bu pozisyonu kaçırmayacaktır. Ulti yeteneğine dikkat etmenizde fayda var.