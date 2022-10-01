Ferrari’nin yeni SUV’u Purosangue’ın tanıtılması üzerine bu tarz lüks otomobillerin genelde seslerinin bu şekilde çekici ve heybetli olduğu bazılarının aklına takılmış olabilir. Bu yazımızda bu araçların seslerinin neden bu kadar güzel olduğuyla alakalı biraz daha derine ineceğiz.

Çoğunuz etrafta lüks spor otomobil (Ferrari, Bentley, Lamborghini...) gördüğünüzde muazzam sesler çıkardığına da dikkat etmişsinizdir. Peki neden neredeyse istisnasız hepsi bu kadar güzel sesler çıkarabiliyorlar hiç düşünmüş müydünüz?

İlk olarak belirtmemiz gereken şey, bunun pazarlama kısmı. Bir spor arabayı spor yapan şeylerin başında sesleri gelir. Ucuz spor arabaların da seslerinin güzel olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Böyle düşünmekte haklısınız da, mükemmel sesler çıkaran nispeten uygun spor araçlar da var. Ama arada göz ardı edilmemesi gereken büyük farklar var ve size bunlardan biraz bahsedeceğim.

Öncelikle Ferrari Purosangue’in sesini dinleyerek başlayalım:

Çoğu lüks otomobilde bu ve benzeri sesleri duymamızdaki bazı etmenlerden bahsedelim şimdi.

Hepimizin hayallerini süsleyen o büyük motorlar:

Bu tip lüks ve sportif otomobillerin bu tarz sesler çıkarmasındaki öncelikli neden, kullanılan motorlarının büyük ve hacimli olmasıdır. Bu tip motorlara örnek vermek gerekirse E60 BMW M5’in Formula 1 motorlarından esinlenen 5.0 litre hacmindeki V10 motorundan bahsedebiliriz. Öncelikle aracın on adet silindire sahip olması, bizim günlük araçlarımızda duyamayacağımız bir “egzoz notası” sunuyor bize. Bunun yanında motorun yüksek hacminden dolayı sesin şiddeti de bir hayli yüksek oluyor.

Adeta sanat eseri diyebileceğimiz egzoz sistemleri.

Bazı lüks araçların hacimli motorları olmasına rağmen bu tarz sesler çıkarmadığını da biliyoruz tabii ki. Aynı şekilde bazı lüks spor otomobillerin belki de “aşırı” diyebileceğimiz sesleri olabiliyor. Peki hepsinde büyük motorlar olmasına rağmen nasıl böyle bir ayrım olabiliyor?

Aslında cevabı basit, egzoz sistemi. Trafikte gezen “standart” diye tabir edebileceğimiz araçlardan bile bazen aşırı sesler duyabiliyoruz. Bunun da tek sebebi, üzerlerinde bulunan egzoz sistemleridir. “Susturucu” ismini verdiğimiz egzoz bileşenlerinden arındırılan bu egzoz sistemleri, aşırı sesleri çıkarmalarına olanak sağlıyor.

Ancak tabii ki bu yasa dışı, fabrikadan çıkan spor otomobillerde aslında bu durum söz konusu değil. Üreticiler duruma bağlı olarak egzoz üretiminde uzmanlaşmış dış markalarla (AKRAPOVIČ, REMUS, BORLA, SUPERSPRINT) anlaşarak araçlarına özel egzoz sistemleri ürettirebiliyorlar. Bunun yanında bazı üreticiler egzoz sistemlerini işinde uzman ses mühendisleri ve müzisyenlerle iş birliği içerisinde üreterek adeta konser niteliğinde egzoz sesleri sunabiliyorlar. Bu tip araçlardan örnek vermek gerekirse hiç şüphesiz şahsi favorim olan Lexus LFA’yı sunarım.

Lexus bu olağanüstü sesi 4.8 litre hacmindeki bu arabaya özel tasarlanmış “düzenli-ateşleme” yapan bir V10 motordan alıyor. Bu motor geliştirilirken Lexus, müzik enstrümanı ve motor üreticisi olan Yamaha ile birlikte çalıştı. Bu sayede inanılmaz devir çevirme kabiliyetine sahip şairane sesler çıkartan bir motor-egzoz sistemi ikilisi doğdu…

Bu yazımızda bazı lüks otomobillerin neden seslerinin bu kadar heybetli ve çekici olduğundan, standart araçlardan ne gibi farklarla bu sesleri elde ettiklerinden bahsettik. Bundan sonra yolda bir lüks spor otomobil gördüğünüzde sesinin neden bu kadar güzel olduğunu biliyor olacaksınız.