Apple, 14 ve 16 inç boyut seçenekleri ve M2 Pro ile M2 Max işlemcilere sahip yeni nesil MacBook Pro modellerini tanıttı. 8K ekran desteğinden 22 saat pil süresine kadar iddialı özelliklere sahip bilgisayarlara gelin yakından bakalım.

Apple, bilgisayarında mobilitenin yanında daha fazla güç isteyen müşterileri için yeni nesil profesyonel işlemcileri M2 Pro ve M2 Max'e sahip yeni MacBook Pro'yu duyurdu. 14 ve 16 inç ekran boyutu seçeneklerine sahip yeni MacBook Pro, en hızlı Intel tabanlı Macbook Pro'dan 6 kata kadar daha hızlı efekt işleme ve renk derecelendirme gibi zorlu işlerin üstesinden gelebilir.

8K ekranları desteklemesinden neredeyse bir gün süren pil ömrüne kadar pek çok göz alıcı özelliğe sahip yeni nesil Macbook Pro'da hangi özellikler varmış gelin birlikte bakalım.

Macbook Pro'da dikkat çeken özellikler neler?

Apple'ın profesyonel işlemcileri M2 Pro ve M2 Max'e sahip yeni nesil MacBook Pro'da pil ömrü 22 saate çıkmış durumda. Yeni nesil işlemcilerin çok iyi bir enerji verimliliğine sahip olmasının da etkisiyle batarya süresindeki bu artışın günlük kullanımında çok işe yarar bir özellik olacağını söyleyebiliriz.

MacBook Pro M2, M1 Pro'ya göre yüzde 20'ye kadar daha yüksek performans için sekiz adede kadar yüksek performanslı ve dört adede kadar yüksek verimli çekirdeğe sahip 10 veya 12 çekirdekli bir CPU'ya sahip. M2'deki miktarın iki katı olan 200 GB/sn birleşik bellek bant genişliği ve 32 GB'a kadar birleşik bellek ile kullanıcılar, büyük projelerin üstesinden çok daha rahat gelebilir ve birden fazla profesyonel uygulamayı son derece hızlı bir şekilde çalıştırabilir.

Bir dizüstü bilgisayardaki en iyi ekrana sahipler

MacBook Pro'da Liquid Retina XDR ekranı görüyoruz. 120 Hz'e varan yenileme hızlarıyla son derece canlı bir ekran deneyimi yaşatacak bilgisayar, gerçeğe yakın renk sunmasıyla profesyonel referans modlarına sahip.

M2 Max işlemcili MacBook Pro, 96 GB'a kadar birleştirilmiş bellek sayesinde çoğu bilgisayarın yapacağı işleri kolaylıkla yapabilir. Önceki nesle göre 2 kat hızlı ve ilk kez 8K ekranları destekleyen gelişmiş HDMI ile gelen yeni MacBook Pro, sizi kolay kolay yolda bırakmayacak bir bilgisayar.

Görüntülü görüşmeleriniz için Full HD çekim yapabilen kamera

İşter iş isterse de okul için olsun sık sık toplantı yapmamız gerekebilir. İşte böyle durumlarda karşı tarafın sizi net görebilmesi için yeni nesil MacBook Pro'larda düşük ışıkta daha iyi performans için büyük bir görüntü sensörüyle birlikte 1080p kamera bulunuyor. Bununla birlikte stüdyo kalitesinde ses alabileceğini iddia eden 3 adet mikrofon da MacBook Pro'da bulunuyor.

MacBook Pro ile daha hızlı kablosuz bağlantı imkanı

Yeni nesil MacBook Pro ile artık daha hızlı kablosuz bağlantılar kurabileceksiniz. Wi-Fi 6E modemi sayesinde sorunsuz bağlantılar kurabilirsiniz. Bununla birlikte çevre birimleri için yüksek hızlı 3 Thunderbolt 4 bağlantı noktası, 1 SDXC kart yuvası ve MagSafe 3 şarjı gibi özellikler bulunuyor.

Yeni nesil MacBook Pro'ların fiyatı ne?

14 inç MacBook'lar ne kadar?

Yeni nesil MacBook Pro'lara baktığımızda 14 inç M2 Pro işlemcili bilgisayarın 49.999 TL'den başlayan fiyatlara sahip olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte M2 Max işlemcili 14 inç MacBook Pro'nun ise 77.499 TL'den satışa sunulduğunu gördük.

16 inç MacBook'lar ne kadar?

16 inç M2 Pro işlemcili bilgisayarın 62.499 TL'den başlayan fiyatlara sahip olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte M2 Max işlemcili 16 inç MacBook Pro'nun ise 87.499 TL'den satışa sunulduğunu gördük.