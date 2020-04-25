Apple'ın USB-C girişli MacBook Pro modellerinde, cihazların sol taraftaki girişten şarj edildikleri takdirde ısınma sorunu görüldüğü tespit edildi. Sorun, 2016 yılından bu yana çıkan tüm dizüstü cihazlarda görülüyor. Sorunun tek çözümüyse cihazınızı sağ taraftaki girişten şarj etmeniz.

Eğer bir MacBook Pro'nuz varsa ve şarj esnasında cihazınızın ısındığını fark ettiyseniz bu sorunun çözümünün basit bir yolu var: Mac'inizi yalnızca sağ taraftaki girişten şarj etmek. USB-C MacBook Pro modellerinde, yani 2016 yılından bu yana piyasaya çıkan MacBook Pro cihazlarında görülen ısınma sorunu, sol taraftaki USB-C girişi kullanıldığında ortaya çıkıyor. Cihazın aşırı ısınması nedeniyle fan çalışmaya başlıyor ve bu da MacBook Pro'ların en iyi özellikleri arasında yer alan 'neredeyse sessiz çalışma' iddiasının altını oyuyor.

Sorunun hepsi bu da değil. Stack Exchange programlama topluluğundan bir kullanıcı, 'kernel_task' işleminin neden bilgisayarın birçok kaynağını kullandığını saptamaya çalıştı. Bu işlem, bilgisayar boşta çalışırken bir anda işlemci kullanımının 990'a fırlamasına neden oluyor. Bu kaynak emen işlem, MacBook Pro'ları bazı anlarda neredeyse tamamen kullanılamaz hale getiriyor. Apple'ın yaptığı açıklamaya göre sorunun kaynağı kernel_task işlemi değil, bu işlemin işlemci sıcaklığını yönetmesi. Yani kernel_task, işletim sistemi cihazın ısındığını fark ettiğinde yürürlüğe soktuğu bir işlem. Bu işlemle birlikte kernel_task fanları devreye sokuyor.

Sağdaki portlarda kernel_task tetiklenmiyor

Nedeni henüz bilinmese de cihazınızı sol tarafından şarj ediyor ve sol tarafa başka cihazlar da takıyorsanız bu kısımdaki girişler ısınabiliyor. Bu da, kernel_task'ın çığrından çıkarak çalışmasına ve işlemci kaynaklarını fazlasıyla tüketmesine neden olabiliyor. Tüm bunların yanı sıra ısınma sorununun sağdaki girişler için geçerli olmadığı görülüyor. Sağdaki girişlerin ısınması durumunda MacOS'un kernel-task'ı görmezden geldiği anlaşılıyor. Bu da, kernel_task'ın Mac'inizdeki kaynak emici performansını sergilememesi anlamına geliyor.

Sorunun neden ortaya çıktığı, daha önce de değindiğimiz gibi, henüz bilinmiyor. Yeni bir MacOS güncellemesi bu sorunu çözene kadar, cihazınızın şarj kablosunu ve diğer cihazları sol taraf yerine sağ tarafa takmanız öneriliyor.

Apple'ın, Mac cihazların şarj edilmesine ilişkin bir çalışma yaptığını biliyoruz. Bunun içerisinde MacOS 10.15.5'in son beta sürümünde yer alan yeni Battery Health Management (Batarya Sağlık Yönetimi) sistemi de yer alıyor. Bu sistemin ısınma sorununu çözüp çözemeyeceğini görmek içinse beklememiz gerekiyor.