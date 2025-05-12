Çok sevilen Mafia serisi, PlayStation ve Steam üzerinden indirime girdi. Üç oyunu da içeren Mafia: Trilogy'i %80'in üzerinde indirimle 100 TL'den daha da ucuz bir fiyata alabiliyorsunuz.

2K imzası taşıyan Mafia serisi, oyun dünyasının en sevilen yapımları arasında yer alıyordu. Geçtiğimiz günlerde yeni Mafia oyunu “The Old Country”nin oynanış fragmanının paylaşıldığını ve Türkiye fiyatının açıklandığını görmüştük. Ağustosta gelecek oyun, oynanıştan hikâyeye kadar birçok konuda heyecan verecek gibi duruyordu. Fiyatının uygun olması da dikkat çeken bir kısımdı.

Şimdi ise yeni Mafia oyununu bekleyenleri sevindirecek bir gelişme yaşandı. Çok sevilen Mafia üçlemesi, Steam ve PlayStation üzerinden büyük indirime girdi. Yeni oyuna kendinizi hazırlamak istiyorsanız ya da seriyi daha önce hiç deneyimlemediyseniz bu kampanyayı kaçırmamanızı öneririz.

Mafia: Trilogy indiriminde fiyatlar şu şekilde düştü

Platform Normal fiyatı İndirimli fiyatı Steam 65,97 dolar 11,85 dolar (%82) PlayStation 374 TL 74,80 TL (%80)

*Platformlar üzerindeki linklerine tıklayarak oyunun sayfalarına ulaşabilirsiniz.

Mafia: Tirlogy, 2002’de çıkan ikonik ilk Mafia oyununda Mafia III’e kadar seride tüm oyunların Definitive Edition’larını içeriyor. Yani bu paketi aldığınızda Mafia, Mafia II ve Mafia III’e erişim sağlayabiliyorsunuz. Yenilenmiş grafikler de oyunları günümüze uygun bir şekilde deneyimlemenizi sağlıyor.

Mafia: Trilogy'de; Steam’de %82, PlayStation’da ise üçlemeyi 100 TL’den daha ucuza almanızı sağlayan %80’lik indirim var. İndirimler, Steam'de 22 Mayıs'a kadar devam edecek. PlayStation'da ise 13 Mayıs'ta sona erecek. Yani PlayStation'da satın almak için yalnızca 1 gününüz var.

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