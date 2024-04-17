2022 yılında kurulan İzmir merkezli oyun şirketi Mage Games, 3,5 milyon dolar yatırım aldı. Şirket, hedefi global pazarda başarı yakalamak olan mobil oyunlar geliştirecek.

Türkiye, oyun sektöründe yükselmeye devam ediyor. Son yıllarda birçok oyun odaklı şirketin büyük yatırımlar alarak dünya çapında yükselmeye başladığını görmüştük. Bunlara bugün bir yenisi daha eklendi.

2022 yılında kurulan İzmir merkezli mobil oyun şirketi Mage Games, 3,5 milyon dolar yatırım aldı. Yatırım, özel sermaye şirketi Actera liderliğinde ve Türkiye’nin önde gelen oyun fonlarından Ludas Ventures’ın katılımı ile alındı.

Global ölçekte başarılı olacak mobil oyunlar geliştirilecek

Mage Games, 3,5 milyon dolarlık yatırım ile dünya çapında öne çıkacak mobil oyunlar geliştirmeyi planladığını aktardı. Mage Games kurucusu Murat Baysal da rekabetçi PvP oyunlar geliştireceklerini ve geliştirme süreçlerini hızlandıracak bir platform üzerinde çalıştıklarını belirterek yatırıma ilişkin şunları söyledi:

“Global projelerde önemli başarılara imza atmış, oldukça tecrübeli bir ekiple yola çıktık. Mage Games’te rekabetçi PvP oyunlar geliştireceğiz. Aynı zamanda PvP oyunların geliştirme süreçlerini hızlandırmayı hedefleyen bir platform üzerinde çalışıyoruz. Bu yatırım turuyla birlikte ekibimizi daha da güçlendirip uzun vadeli hedeflerimizin ilk aşamasına daha hızlı ulaşmayı planlıyoruz.”