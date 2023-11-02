İnsan vücudunda birçok soruna yol açabilen magnezyum eksikliği, günümüzün en yaygın problemlerinden biridir. Magnezyum eksikliği belirtileri çok değişken olsa da belli başlı önemli belirtileri vardır. Magnezyum eksikliği nasıl giderilir ve en çok magnezyum içeren besinler neler gibi merak ettiğiniz sorularınız varsa, içeriğimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Vücudunuzda yeteri kadar magnezyum bulunmadığında magnezyum eksikliği (hipomagnezemi) ortaya çıkar. Magnezyum eksikliği belirtileri genelde diğer rahatsızlıklar ile benzerdir ve ayırt edilmesi biraz zordur. O yüzden magnezyum eksikliği nasıl anlaşılır diye merak ediyorsanız, en doğru bilgiyi uzman bir doktora danışarak alabilirsiniz.

İnsan vücudu sağlıklı kalmak ve hayati işlevlerini yerine getirmesi için sürekli olarak magnezyuma ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaç magnezyum içeren besinler tüketerek veya çeşitli takviyeler aracılığı ile karşılanır.

Pek çok insan magnezyum eksikliğinin etkilerini fark edilmeyecek kadar hafif olarak yaşasa da bazıları da miktarına ve sürece bağlı olarak daha belirgin ve ağır belirtiler gösterebilir. Bundan dolayı en doğru değerlere gerekli testleri yaptırarak ulaşabilirsiniz.

En temelden başlayalım: Magnezyum tam olarak nedir?

Vücutta bulunan bir mineral olan magnezyum, bazı besinlerin içeriğinde de bulunuyor. Magnezyum vücutta 300’den fazla farklı enzimle birlikte çalışarak protein üretimi, kas fonksiyonu, sinir fonksiyonu, kan basıncının düzenlenmesi ve kan şekeri kontrolü gibi önemli fonksiyonları yerine getiriyor.

Biraz daha açalım: magnezyum ne işe yarar?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi insan vücudunda 300’den fazla enzimle birlikte çalışan magnezyum, sinir ve kas fonksiyonlarının sorunsuz şekilde çalışmasını sağlar ve sağlıklı bir bağışıklık sistemini destekler. Bunun yanı sıra, karbonhidrat metabolizması ve insülin salgılanması için de gerekli bir mineraldir. En bilinen işlevlerinden biri ise kemiklere olan faydasıdır. Eğer yeteri kadar magnezyum almazsanız, osteoblast adı verilen kemik dokusu oluşturan hücrelerin aktivitesi sorun yaşar.

Yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ve diyabet gibi rahatsızlıkların önlenmesine ve tedavisinde de magnezyumun etkisine dair araştırmalar devam etmektedir. Aynı zamanda, yapılan bir başka araştırmada da magnezyumun migren ve benzeri baş ağrısı yaşayan kişilerin şikayetlerini azaltma da olumlu katkısı olduğu ortaya konmuştur.

Vücudumuzda magnezyum eksikliği olduğunu nasıl anlarız? Magnezyum eksikliği belirtileri:

Mide bulantısı

Kabızlık

Baş ağrısı

Kas spazmları

Bacaklarda ve ellerde uyuşma veya karıncalanma

Genel vücut zayıflığı

Titreme

Kalp çarpıntısı

Özellikle günümüzde pek çok insan önerilenden çok daha düşük magnezyum seviyelerine sahip. Fakat Ulusal Sağlık Enstitüleri, yetersiz magnezyum düzeyleri ile ilişkili semptomların o kadar da belirgin olmadığını ifade ediyor. Yani magnezyum seviyeniz düşük olsa bile bunun farkında bile olmayabilirsiniz Bu belirtilerin çoğu diğer tıbbi sorunlar ve beslenme yetersizliklerinde de ortaya çıkar.

Magnezyum eksikliğinin en belirgin belirtileri arasında kas kasılmaları yer alıyor, ancak dediğimiz gibi bu belirtiler daha farklı bir rahatsızlığınızdan da kaynaklanıyor olabilir. Bundan dolayı en doğru sonuca, uzman bir hekime başvurarak ulaşabilirsiniz.

Düşük magnezyumun nedenleri nedir?

Kronik ishal

Sık sık kusma

İltihaplı bağırsak hastalıkları

Bazı ilaçlar

Böbrek hastalıkları

Diyabet

Alkol kullanımına bağlı karaciğer rahatsızlıkları

Magnezyum eksikliğine neden olan sebeplerin arasında ilk olarak yetersiz beslenme diyebilirsiniz, ancak durum sadece beslenme dolmayabilir. Magnezyum eksikliği genellikle çeşitli sağlık sorunlarından veya vücudunuzun mineralin emilimini etkileyen ilaçlardan kaynaklanır.

Yukarıda belirttiğimiz rahatsızlıklardan birine sahip olmak veya ilaçlardan birini kullanmak magnezyum eksikliğini artırdığından, bunları doktorunuz eşliğinde yapmanız çok daha uygun olacaktır.

Belirtilerin ne olduğunu öğrendik. Şimdi magnezyum eksikliği nasıl giderilir, ona bakalım:

Beslenme

Takviyeler

Stres azaltan aktiviteler

Eğer normalden daha düşük magnezyum seviyelerine sahipseniz, pek endişelenmeyin. Ciddi sağlık problemleriniz olmadığı sürece magnezyum seviyenizi hızlı bir şekilde artırabilirsiniz. İlk yapmanız gereken magnezyum açısından zengin beslenmek olmalıdır. Magnezyum bakımından zengin olan bu besinleri tüketmek, kısa süre içerisinde magnezyum seviyenizin normale dönmesini sağlayabilir.

Beslenmenize dikkat etmenin yanı sıra magnezyum takviyesi de alabilirsiniz. Ancak bu takviyelerin en sık görülen yan etkilerinden biri ishaldir. Bağırsak sisteminizdeki su miktarını artıran bu takviyelerin etkisini en aza indirmek için tam tahıllar ve taze sebzeler tüketebilirsiniz. Aynı şekilde stresinizi azaltabilecek aktiviteler yapmak da magnezyum eksikliğinize olumlu yönde etki edecektir.

En çok magnezyum içeren besinler:

Badem

Fasulye

Kaju

Chia tohumu

Kakao

Kahve

Bitter çikolata

Keten tohumu

Yeşil yapraklı sebzeler

Fındık

Baklagiller

Mercimek

Yulaf

Yer fıstığı

Kabak çekirdeği

Ayçiçeği çekirdeği

Yoğurt

Beslenme alışkanlıklarınızın arasına magnezyum değeri açısından zengin besinler eklemek, magnezyum eksikliği sorunu ile başa çıkmanın en önemli adımlarından biri olacaktır. Yukarıda sıraladığımız besinler, magnezyum değeri bakımından son derece zengin besinlerdir.

Günümüzün en yaygın problemlerinden biri haline gelen magnezyum eksikliği, kontrol altına alınmazsa ciddi problemlerin önünü açabilir. Bir anda yaşadığınız yorgunluk ve halsizlik durumlarını göz ardı etmeyin ve en doğru sonuçlara ulaşmanız adına uzman bir hekime görünün.