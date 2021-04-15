2021 Model Makyajlı SEAT Ibiza Tanıtıldı: İşte Özellikleri

SEAT, 2021 yılının sonuna doğru piyasaya sürülmesi muhtemel makyajlanmış Ibiza'yı tanıttı. Mevcut modele kıyasla özellikle de Leon'da kullanılan el yazısı model ismi tasarımıyla dikkat çeken Ibiza, 6 farklı motor seçeneği ile de hayranlarına düşünme fırsatı sunacak gibi görünüyor.

Türkiye'de de milyonlarca hayranı bulunan İspanya merkezli otomobil üreticisi SEAT, 2021 model makyajlı Ibiza'yı resmen duyurdu. Yapılan çalışmalarla Leon ile arasındaki farkı kapatan Ibiza, biraz daha küçük hatchback araç isteyen tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor. Peki 2021 model makyajlı SEAT Ibiza, hayranlarına neler sunuyor?

Aracın dış tasarımına baktığımızda, Leon'da da karşımıza çıkan şerit farların Ibiza'ya geldiğini görüyoruz. Bu da aracın ön kısmını biraz daha sportif bir hale getirmiş. İki tanesi 17 inç, bir tanesi ise 18 inç büyüklüğünde olan üç farklı jant seçeneği sunan yeni Ibiza, bu jantlarla da etkileyici bir görüntü oluşturmuş durumda. Ayrıca, yine SEAT Leon ile tanıştığımız el yazısı şeklindeki model ismi tasarımı da yeni Ibiza'ya entegre olmuş durumda.

Karşınızda, 2021 model makyajlı İbiza

2021 model İbiza'nın dış tasarımı kadar, iç tasarımı da kendine hayran bırakıyor. 8.25 inçten 9.2 inçe kadar büyüyebilen multimedya ekranına sahip olan araç, 10.25 inç büyüklüğündeki dijital göstergesiyle de tüketicilere lüks bir deneyim sunmayı amaçlıyor. SEAT yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, iç tasarımın daha yumuşak olması ve kaliteli hissettirmesi için malzeme değişikliğine gidildiği ifade ediliyor.

Yenilenen SEAT Ibiza'nın belki de en dikkat çekici özelliği, motor seçenekleri. Tam 6 farklı motor seçeneğine sahip olan 2021 model Ibiza, 95 beygirlik 1.0 TSI motor ile bizleri karşılamaya başlıyor. İkinci tercih olaraksa 110 beygir gücündeki daha güçlü bir motoru sunan Ibiza, bu motorun 6 ileri manuel ya da 7 ileri otomatik DSG şanzımanla satın alınabilmesine imkan tanıyor.

Satın almayı isteyen tüketicilerin yüksek performans istemeleri durumunda ise 150 beygirlik 1.5 TSI motor seçeneğine sahip olan SEAT Ibiza, tüm buraya kadar anlattığımız motor seçeneklerine alternatif olarak sıkıştırılmış doğal gazla çalışan 1.0 TGI motor seçeneği de sunuyor. 90 beygir güç üreten bu motor seçeneği, SEAT Ibiza'nın yalnızca 3 kapılı versiyonunda tercih edilebiliyor. SEAT tarafından yapılan açıklamalara göre makyajlı İbiza'nın seri üretimi, 2021'in üçüncü çeyreğinde, şirketin İspanya'da bulunan fabrikasında başlayacak. Fiyat bilgisi de çok büyük bir ihtimalle o dönemlerde gün yüzüne çıkmış olacak.