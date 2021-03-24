NASA, Mars'ta Uçacak Helikopterin İzleyeceği Rotayı Paylaştı

NASA, Mars'ta keşif uçuşu yapacak Ingenuity isimli helikopterin uçacağı rotayı paylaştı. Kurum tarafından yapılan açıklamalara göre Perseverance'ın bulunduğu yerin 196 metre ötesinde uçuş için uygun bir alan bulunuyor. Ingenuity, herhangi bir sorun yaşanmaz ise 8 Nisan gibi ilk kez uçmaya başlayacak.

Bir süredir Kızıl Gezegen'e gönderdiği keşif aracı Perseverance'ın çalışmalarına odaklanan NASA, dün yaptığı bir açıklama ile Mars'ta keşif uçuşu yapacak olan minik helikopterinin ilk görüntüsünü paylaşmıştı. "Ingenuity" isminde ve yalnızca 4 kilogram ağırlığında olan helikopterle ilgili yeni bir açıklama daha yapan NASA, bu kez de bu helikopterin Mars'ta gerçekleştireceği uçuşa ait rotayı duyurdu.

Ingenuity tarafından gerçekleştirilecek keşif uçuşu, NASA için kritik bir önem arz ediyor. Bilim insanları, bu uçuşun başarılı olması durumunda gelecek yıllarda farklı gök cisimlerinde de benzer çalışmalar yapabileceklerine inanıyorlar. NASA bu yüzden, minik helikopterin Mars'ta zarar görmeden uçması ve başarılı bir iniş gerçekleştirebilmesini sağlayabilmek adına oldukça titiz bir çalışma yürüttü.

İşte Ingenuity'nin Mars'ta uçacağı rota

Ingenuity'nin bir numaralı kontrolcüsü olan Havard Grip tarafından yapılan açıklamalarda, keşif uçuşunun başarılı olabilmesi için büyük kayaların olmaması gerektiği ifade edildi. Ancak bunun tek başına yetersiz olacağını belirten Grip, mini helikopterde yapay zeka ile güçlendirmiş bir navigasyon kamerası olduğunu, bu kameranın doğru yer tespiti yapabilmek için yüzeyin farklı dokulara sahip olması gerektiğini söyledi. Yani Grip'e göre bölgenin hem farklı yüzeysel özellikler için belirleyici ögelere sahip olması hem de kazaya mahal verecek şeylerden arındırılmış olması gerekiyordu. İşin güzel yanı ise bu alan, Perseverance'ın bulunduğu noktanın yalnızca 196 metre uzağındaydı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamalara göre Perseverance'ın alt kısmına yerleştirilmiş olarak beklemekte olan Ingenuity, çok titiz bir çalışma ile Mars yüzeyine indirilecek. Ancak bu o kadar da kolay bir işlem değil. Zira helikopter, şu an için yatay pozisyonda duruyor ve Perseverance'ın bu helikopteri birkaç gün boyunca dikey pozisyona getirip, yavaşça zemine bırakması gerekiyor. Elbette bu indirme işleminde de hiçbir sorun yaşanmaması ve Ingenuity'nin ayakları üstünde Mars'a basması gerekiyor.

Ingenuity'nin Mars yüzeyine başarılı bir şekilde tutunması, sorunların ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. NASA'ya göre birkaç gün sürecek indirme işleminden sonra, ilk uçuş için planlamalar başlayacak. Mars'tan gelecek hava durumu verilerine göre hareket edecek olan NASA, 8 Nisan'dan önce bir test uçuşu gerçekleştirmeyi, bu uçuş kapsamında minik helikopteri yerden 3 metre kaldırıp, 30 saniye boyunca o yükseklikte tutup, kendi etrafında döndükten sonra da sağ salim indirmeye çalışacak. İlk uçuş, NASA'nın uçuştan bir gün önce göndereceği komutlar sayesinde olacak. Ancak gönderilecek komutlar, uzay helikopterinin özerk kararlarına göre işlenecek. Test başarılı olursa, keşif helikopteri yukarıda paylaştığımız rotada uçmak için hazırlık yapacak.

Ingenuity'nin alt kısma bakan ve yalnızca 0,5 MP çözünürlük sunabilen özel bir navigasyon kamerası bulunuyor. Bu kamera, saniyede 30 fotoğraf çekerek, helikopterin nerede olduğunu anlamasını sağlayacak. Uçuş pozisyonuna paralel olarak yerleştirilmiş olan 13 MP çözünürlük sunan ikinci bir kamera ise havadaki helikopterin gözüyle Mars'ta neler yaşandığını gösterecek. Bununla da yetinmeyen NASA, Ingenuity'nin süzüldüğü sıralarda Perseverance'ın kameralarıyla minik helikopteri görüntülemeyi amaçlıyor. Üstelik çekilen bu görüntülerin tamamı, Dünya'ya gönderilecek. NASA tarafından yapılan açıklamalar, uzay tutkunları için önümüzdeki günlerin çok heyecanlı geçeceğini gözler önüne seriyor.