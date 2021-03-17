Mars Yüzeyinin Altında Antik Bir Okyanus Keşfedildi

Yeni bir araştırma, kızıl gezegen Mars hakkında oldukça ilginç bir bulguyu ortaya koydu. Şimdiye kadar yüzeyinde suyun izi aranan gezegenin yer altında antik bir okyanus olduğu keşfedildi.

Bilim insanları uzun zamandır Mars'ın bir zamanlar üzerinde su bulunan bir gezegen olduğu görüşünü tartışıyor. Bugün yapılan çalışmaların da önemli bir kısmı, binlerce yıl önce gezegen yüzeyinde olduğu düşünülen suyu keşfetmeye yönelik.

Şimdiye kadar Mars'ın kutuplarında buzullar bulunduğunu öğrenmiştik. Hatta Elon Musk, kitle imha silahlarını kullanarak bu buzulların eritilmesi ve su haline getirilmesi önerisinde bulunmuştu. Yeni çalışmaya göre gelecekte kolonicilerin ihtiyacı olan şey milyonlarca dolarlık nükleer silahlar değil, emme basma tulumba.

Mars'ta yüzeyin altında su bulmak daha olası

Mars yüzeyinde neden su bulunamadığına dair bugüne kadarki en temel varsayımlardan biri gezegenin atmosferinin uzayda savrulduğu, giderken suyu da beraberinde vakum etkisi ile alıp götürdüğü şeklindeydi. NASA destekli yeni bir araştırmaya göre Mars'ta bulunan suyun küçük bir kısmı uzaya gitmiş olsa da büyük kısmı yüzeyin altında saklanıyor.

Science dergisinde yayımlanan araştırmanın başyazarı olan Eva Scheller, yaptığı açıklamada "Atmosferik kaçış, bir zamanlar Mars üzerinde ne kadar su bulunduğuna dair elimizdeki verileri açıklamakta yeterli değil." dedi.

Scheller ve ekibi Mars yüzeyindeki suyun zaman içerisinde nasıl değişmiş olabileceğine dair çeşitli modeller üzerinde çalışmalar yaptı. Bu modellerde de şu anda gezegen atmosferinin ve yüzeyinin kimyasal yapısı ele alındı.

Su gezegen yüzeyinin altına çekilmiş

Araştırmacılara göre gezegende sıvı halde bulunan su, daha ilk dönemlerde yüzeyin altına çekilmeye başladı. Yer altı suları daha sonrasında ise gezegenin yüzeyine hiç çıkmadı. Bulgulara göre Mars yüzeyi geçmişte 100 metre ile 1500 metre arası derinlikte okyanusla kaplıydı. Bu suların %30-%99 arası bir kısmı yüzeyin altına çekildi.

Yeni keşif ileride Mars kolonilerinin nasıl planlanacağı konusunda da farklı yöntemler geliştirilebilmesini sağlayacaktır. Belki de gelecekte koloniler Güneş'ten gelen enerjiyi yüzey altından su çıkarmak için kullanacak.