2018 yılında kurulan ve kısa sürede büyük bir büyüme serüveni yaşayan Martı, 100 milyon dolar değerlemeye ulaştı. Girişim, B serisi yatırım öncesi 12 ayda elde ettiği gelirden 5 kat daha fazla değerlendi.

2018 yılında kurulan ve Türkiye’de elektrikli scooter ulaşımının yaygınlaşmasına öncülük eden Martı, bugün yeni bir başarıyla yeniden gündeme geldi. Paylaşımlı elektrikli araç alanında faaliyet gösteren şirket, B serisi yatırım turunu kapattı ve ulaştığı son değerlemeyi paylaştı.

Crunchbase’de yer alan bilgilere göre Martı’nın B serisi yatırım turuna Actera, EBRD, Bossa Nova Investimentos, Kevin Ryan, BECO Capital, Autotech Ventures ve Endeavor Catalyst gibi şirketler katıldı. Yatırım turu öncesinde 20 bin araçla hizmet veren Martı, 12 ayda 20 milyon dolar ciro yapmıştı.

Martı, cirosunun 5 katı değerlemeye ulaştı

Martı tarafından son paylaşılan bilgilere göre girişim, günümüzde 100 milyon dolar değerleme ile yıllık cirosunun 5 katı değere ulaştı. Girişim, bu başarısıyla dünya çapında bu alanda halka açık faaliyet gösteren diğer girişimleri ve şirketleri değerleme çarpanı açısından geride bıraktı.

Martı, ülkemizde elektrikli scooter, elektrikli bisiklet ve moped olmak üzere 3 farklı model ile hizmet veriyor. Türkiye ekonomisine ve mikromobilite sektörüne katma değer sağlamayı hedefleyen şirket, aynı zamanda iki ve dört tekerlekli diğer araçlarla da pilot çalışmalarını sürdürüyor.