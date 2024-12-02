Bu hafta çıkış yapacak oyun Marvel Rivals'ta yer alacak Wolverine karakterinin tasarımına hayranlardan büyük tepki geldi.

Marvel’ın çok beklenen 6v6 PvP oyunu Marvel Rivals, 6 Aralık günü piyasaya sürülecek. Geçtiğimiz gün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde oyundan çıkış öncesi yepyeni bir fragman geldiğini söylemiştik. Bu fragman oyuna bakış atmayı sağlarken aynı zamanda bazı yeni karakterleri de bizlere gösteriyordu.

Bunlardan biri de Marvel’ın en ikonik karakterlerinden olan Wolverine’di. Ancak Wolverine’in görünümü, hayranları pek mutlu etmedi. Öyle ki karakterin tasarımına tepki yağdı.

Marvel Rivals’ta Wolverine böyle gözüküyor

X’ten Reddit’e kadar fragmanı ve karakteri gören birçok insan, oyuna tepki yağdırdı. Bazıları “inanılmaz kötü” olarak nitelendirdi ve karakterin çok daha iyi yapılabilecekken berbat edildiğini belirtti. Beğenen kişi neredeyse hiç yoktu.

Örneğin bir kullanıcı, “Marvel Rivals’ın normalde tasarımlarını beğeniyorum ancak Wolnverine berbat görünüyor.” derken bir başkası ise “Bu beğenmediğim ilk tasarım. Çok sayıda yaratıcı karakter var ancak Logan’a (Wolverine) 200. kez bir ceket ve atlet vermeyi seçiyorlar.” ifadelerini kullandı ve yaratıcılıktan yoksun olunmasına çıkıştı.

Hatta bir kişi, şu sıralarda çok popüler olan Netflix dizisi Arcane’deki Vander isimli karakterin Marvel Rivals’taki Wolverine’den daha çok Wolverine benzediğini bile söyledi. Bu durumu “akılalmaz bir şey” olarak nitelendirdi.

Tabii ki her bu tarz oyunda olduğu gibi muhtemelen karakter zamanla değişimlere uğrayacaktır. Ancak Marvel’ın şimdiden ciddi tepkiler aldığını söyleyebiliriz. Neler olacağını bekleyip göreceğiz ancak bu kadar tepkiden sonra karakterin tasarımını değiştirmeleri muhtemelen çok uzun sürmeyecektir.