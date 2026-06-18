Maserati, yepyeni bir performans odaklı lüks sedan otomobil geliştirdiğini açıkladı.

İtalyan lüks otomobil üreticisi Maserati, genellikle çok pahalı modelleriyle bilinen bir marka. Sektörün büyük çoğunluğu crossover ve SUV modellere yönelirken Maserati’nin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu. İşte bu konuda firmadan açıklamalar geldi.

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Gazetecilere konuşan Maserati yöneticileri, markanın geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Yöneticiler, gelecekte sedan modellerinin devam edip etmeyeceğine yönelik soruya “Kesinlikle evet.” yanıtını verdi.

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Şu anda yeni bir model geliştiriliyor

Açıklamalara göre Maserati, sedanlardan vazgeçmiyor, hatta şu anda yepyeni bir model geliştiriyor. Bu modelin, Ghibli ve Quattroporte gibi ikonik modellerin yerini alacak yeni bir performans lüks sedanı olacağı belirtilmiş. Marka, bu hamleyle birlikte pazarda oluşan çok yıllık boşluğun ardından lüks sedan segmentine güçlü bir geri dönüş yapmayı hedefliyor.

Maserati yöneticileri, yeni modelin teknik veya tasarım detaylarını paylaşmadılar ancak geçmişteki iki önemli modelin marka kimliğindeki yerine vurgu yaptılar. Konuyla ilgili olarak “Bugün, Quattroporte veya Ghibli ile mirasımızın, hikayemizin bulunduğu E segmentinde yer almıyoruz. Ancak müşterilerimizden gelen özel talepler doğrultusunda bu yönde yeni bir model geliştiriyoruz.” ifadeleri kullanıldı.