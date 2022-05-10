Match Group, ABD merkezli teknoloji devi Google'a rekabeti engelleme iddiasıyla dava açtı. Şirkete göre Play Store'daki politikalar rekabeti kısıtlıyor. Google ise söz konusu iddiaları reddetti.

Tinder, Match ve OkCupid gibi flört uygulamalarının çatı şirketi olan Match Group, Google'a dava açtığını duyurdu. Açılan dava, Google'ın Play Store uygulamasındaki para politikalarına ilişkindi ve şirketi rekabete aykırı hareket etmekle suçluyordu. Match Group tarafından yapılan açıklamalarda sert ifadelere yer verilirken Google ise bu durumu pek de önemsemiyor gibi görünüyor.

Match Group tarafından yapılan açıklamalarda, şirketin bundan on yıl önce Google'ın ortağı olduğu ancak şimdilerde rehine pozisyonuna düştükleri ifade edildi. Match Group'un böyle düşünmesinin nedeni ise Google Play'deki ödeme yöntemi zorunluluğu ve yüksek komisyon oranları. Match Group, Google'ın önce geliştiricilerin ağzına bir parmak bal çaldığını, tekelleştikten sonra da kendi kurallarına göre oyun oynadığını ima ediyor.

Google: Android kullanıcılarına ulaşmanın alternatif yolları var

Konuyla ilgili olarak TechCrunch'a açıklamalarda bulunan bir Google sözcüsü, Match Group'un iddialarını reddetti. Bu davanın yalnızca Match Group'un çıkarları için açıldığını ifade eden Google sözcüsüne göre davacı taraf, eğer isterse Android kullanıcılarına farklı yollar aracılığıyla da ulaşabilir. Aslında bu açıklamanın doğru olduğunu söyleyebiliriz çünkü Android'in açık kaynak kodlu yapısı, üçüncü kaynaklardan uygulama yüklemeye zaten izin veriyor. Ancak kullanıcıların güvenliğini göz önünde bulunduracak olursak, bu durumun çok büyük risklere gebe olduğunu söyleyebiliriz. Hele de konu flört uygulamaları olduğunda...

Match Group'un Google'a yönelik davası ilk olmadığı gibi son da olmayacak. Üstelik buradaki muhatap yalnızca Google'dan ibaret de değil. Apple da sürekli olarak geliştiricilerle karşı karşıya geliyor ve açılmış onlarca dava var. Peki bu davalardaki durum ne mi? Açık konuşmak gerekirse teknoloji devlerini uygulama mağazaları üzerinden vurmak pek de kolay değil gibi görünüyor. Zira Google da Apple da yıllardır kendi politikaları üzerinden çalışmaya devam ediyor...