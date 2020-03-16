Japon araba üreticisi Mazda, araçlarında genelde rotary motor kullanıyor. Joseph Robinson adlı sanatçı da Mazda ortadan motor kullansaydı araçları nasıl görünürdü diye düşünerek bunu resmetmiş. Gelin ortaya çıkan sonuçlara yakından bakalım.

Mazda'nın en iyi arabalarından biri olan Mazda RX-8'in potansiyel varisinin geleceği 5 yıldır konuşuluyor. Birkaç yıldır RX-8'in varisi olarak geçen RX-9'un üretime girdiği söylentileri bulunsa da Japon araba üreticisi, 2012 yılında RX-8'in üretimi bittiğinden beri rotary motorlu bir spor araba üretmiş değil. Peki Mazda rakiplerinden Lamborghini ve Ferrari gibi ortadan motor kullansaydı ne olurdu?

Bunun yakın zamanda gerçekleşmesi biraz güç fakat tasarımcı Joseph Robinson, Mazda arabalarında ortadan motor sistemi olsaydı arabalar nasıl gözükürdü diye düşünerek bunu resmetmiş.

İşte sanatçının oluşturduğu o görseller:

Arabanın etrafını saran ön camı, ince farları, arka lambaları ve eşsiz tekerlekleriyle Robinson'un Mazda 9'u Mazda'nın ürettiği hiç bir arabaya benzemiyor fakat şirketin tasarım felsefesini korumuş gibi görünüyor. Her ne kadar Mazda'nın diğer arabalarına benzemese de bu tasarımda Mazda'ya ait izler bulunuyor.

Robinson, Mazda 9'un elektrik motoruyla eşleştirilmiş Mazda'nın meşhur Renesis rotary motoruna sahip hibrit bir güç aktarım mekanizması olacağını düşünüyor. Mazda zaten elektrikli güç aktarım mekanizmasına sahip MX-30'u daha önce ürettiğinden dolayı Robinson'un bu düşüncesinin gerçek olma ihtimali daha da artıyor.

MX-30, 141 beygir gücüne, 35,5 kWh lityum iyon bataryanın sağladığı tek şarjla 130 mil (209 km) sürüş mesafesine sahip olmasına rağmen Mazda 9 üretilmeye başlanırsa bu araçtan daha güçlü olacak diyebiliriz. Mazda 9 üretimi başlarda bu araç, Japon üreticinin daha üst düzey pazarlarda mücadele etmesini de sağlayabilir.